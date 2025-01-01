Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Mike Nichols Awards

Awards and nominations of Mike Nichols

Mike Nichols
Awards and nominations of Mike Nichols
Academy Awards, USA 1968 Academy Awards, USA 1968
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1994 Academy Awards, USA 1994
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Academy Awards, USA 1989 Academy Awards, USA 1989
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1984 Academy Awards, USA 1984
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1967 Academy Awards, USA 1967
Best Achievement in Directing
Nominee
Golden Globes, USA 1968 Golden Globes, USA 1968
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 2005 Golden Globes, USA 2005
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1989 Golden Globes, USA 1989
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1984 Golden Globes, USA 1984
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1967 Golden Globes, USA 1967
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Miniseries
Winner
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Miniseries
Winner
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Made for Television Movie
Winner
Outstanding Made for Television Movie
Winner
Outstanding Writing for a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1977 Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 1969 BAFTA Awards 1969
Best Film
Winner
Best Direction
Winner
BAFTA Awards 1967 BAFTA Awards 1967
Best Film from any Source
Winner
BAFTA Awards 1994 BAFTA Awards 1994
Best Film
Nominee
 Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2001 Berlin International Film Festival 2001
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more