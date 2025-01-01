Menu
Awards
Awards and nominations of Mike Nichols
Mike Nichols
About
Filmography
Awards
Academy Awards, USA 1968
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1994
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Academy Awards, USA 1989
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1984
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1967
Best Achievement in Directing
Nominee
Golden Globes, USA 1968
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 2005
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1989
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1984
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1967
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Miniseries
Winner
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Miniseries
Winner
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Made for Television Movie
Winner
Outstanding Made for Television Movie
Winner
Outstanding Writing for a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 1969
Best Film
Winner
Best Direction
Winner
BAFTA Awards 1967
Best Film from any Source
Winner
BAFTA Awards 1994
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2001
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
