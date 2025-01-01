Menu
Awards and nominations of Jane Lynch
Golden Globes, USA 2011
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Golden Globes, USA 2010
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Winner
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Winner
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Winner
Outstanding Narrator
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Host for a Game Show
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2011
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
