Kinoafisha Persons Jane Lynch Awards

Awards and nominations of Jane Lynch

Jane Lynch
Awards and nominations of Jane Lynch
Golden Globes, USA 2011 Golden Globes, USA 2011
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Golden Globes, USA 2010 Golden Globes, USA 2010
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Winner
Outstanding Narrator
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Host for a Game Show
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2020 Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2010 Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2013 Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012 Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2011 Screen Actors Guild Awards 2011
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
