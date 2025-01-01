Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Laurence Fishburne
Awards
Awards and nominations of Laurence Fishburne
Laurence Fishburne
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Awards and nominations of Laurence Fishburne
Academy Awards, USA 1994
Best Performance by an Actor in a Leading Role
Nominee
Golden Globes, USA 1996
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Made for Television Movie
Winner
Outstanding Made for Television Movie
Winner
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Narrator
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Narrator
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Nominee
Razzie Awards 2025
Worst Screen Ensemble
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2000
Best Fight
Winner
Best Fight
Winner
Best On-Screen Duo
Nominee
Best On-Screen Duo
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2017
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2007
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2004
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1996
Outstanding Performance by a Male Actor in a TV Movie or Miniseries
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree