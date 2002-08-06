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Poster of Corto Maltese: La cour secrète des Arcanes
6.8
Kinoafisha Films Corto Maltese: La cour secrète des Arcanes
6.8

Corto Maltese: La cour secrète des Arcanes

, 2002
Corto Maltese: La cour secrète des Arcanes
France, Italy, Luxembourg / War, Romantic, Animation / 18+
Poster of Corto Maltese: La cour secrète des Arcanes
6.8

Cast

Richard Berry
Richard Berry
Corto Maltese
Patrick Bouchitey
Raspoutine
Barbara Schulz
Barbara Schulz
Changaï Li
Marie Trintignant
La Duchesse Marina Seminova
Hervé Bellon
Tchang
Marc Chapiteau
Semenov
Philippe Cotten
Tippit
Emmanuel Curtil
Barrow
Jean-Michel Dupuis
Von Ungern
Paule Emanuele
Mme Hu
Director Pascal Morelli
Writer Hugo Pratt, Natalia Borodin, Thierry Thomas
Composer Franco Piersanti
Cast and Crew

Animated film details

Country France / Italy / Luxembourg
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2002
Online premiere 6 August 2002
World premiere 6 August 2002
Release date
25 September 2002 Belgium 14
25 September 2002 France
Budget €4,500,000
Worldwide Gross $1,254,978
Production Home Made Movies, Rai Fiction, France 2 Cinéma
Also known as
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Cartoon rating

6.8
Rate 11 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
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