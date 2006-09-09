A British investment broker inherits his uncle's chateau and vineyard in Provence, where he spent much of his childhood. He discovers a new laid-back lifestyle as he tries to renovate the estate to be sold.
ProductionFox 2000 Pictures, Scott Free Productions, Ingenious Film Partners
Also known as
A Good Year, Un buen año, Dobrý ročník, 美好的一年, A Good Year - Mainio vuosi, Bor, mámor, Provence, Čudovito leto, Dobra godina, Dobry rok, Ein gutes Jahr, Et godt år, Ett bra år, Geri metai, Hea aasta, İyi Bir Yıl, Labs gads, Mainio vuosi, Mia kali hronia, Mùa Tình Yêu, Um Ano Especial, Um Bom Ano, Un an bun, Un bon any, Un bon cru, Un'ottima annata - A Good Year, Une grande année, Μια καλή χρονιά, Добра година, Добра година/Dobra godina, Хороший год, Хороший рік, プロヴァンスの贈りもの, Гарний рік, 어느 멋진 순간, Un'ottima annata