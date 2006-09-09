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Poster of A Good Year
7.2
Kinoafisha Films A Good Year
7.2

A Good Year

, 2006
A Good Year
USA / Drama, Romantic, Comedy / 18+
Poster of A Good Year
7.2

Synopsis

A British investment broker inherits his uncle's chateau and vineyard in Provence, where he spent much of his childhood. He discovers a new laid-back lifestyle as he tries to renovate the estate to be sold.

Cast

Russell Crowe
Russell Crowe
Max Skinner
Mitchell Mullen
Marion Cotillard
Marion Cotillard
Fanny Chenal
Albert Finney
Uncle Henry
Tom Hollander
Tom Hollander
Didier Bourdon
Didier Bourdon
Rafe Spall
Rafe Spall
Kenny
Abbie Cornish
Abbie Cornish
Christie Roberts
Freddie Highmore
Freddie Highmore
Young Max
Archie Panjabi
Archie Panjabi
Gemma
Richard Coyle
Richard Coyle
Amis
Ben Righton
Trader #1
Director Ridley Scott
Writer Marc Klein, Peter Mayle
Composer Marc Streitenfeld
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2006
Online premiere 27 October 2006
World premiere 9 September 2006
Release date
9 November 2006 Russia 16+
15 January 2007 Australia
9 November 2006 Belarus
9 September 2006 Canada
9 March 2007 Denmark
9 September 2006 Finland K-12
3 January 2007 France
8 November 2006 Germany
27 October 2006 Great Britain
15 December 2006 Italy
9 November 2006 Kazakhstan
10 August 2026 Latvia N12
9 September 2006 Romania 12
7 December 2006 Slovakia 12
16 November 2006 South Korea
3 November 2006 Spain
10 November 2006 USA
9 November 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $42,269,923
Production Fox 2000 Pictures, Scott Free Productions, Ingenious Film Partners
Also known as
A Good Year, Un buen año, Dobrý ročník, 美好的一年, A Good Year - Mainio vuosi, Bor, mámor, Provence, Čudovito leto, Dobra godina, Dobry rok, Ein gutes Jahr, Et godt år, Ett bra år, Geri metai, Hea aasta, İyi Bir Yıl, Labs gads, Mainio vuosi, Mia kali hronia, Mùa Tình Yêu, Um Ano Especial, Um Bom Ano, Un an bun, Un bon any, Un bon cru, Un'ottima annata - A Good Year, Une grande année, Μια καλή χρονιά, Добра година, Добра година/Dobra godina, Хороший год, Хороший рік, プロヴァンスの贈りもの, Гарний рік, 어느 멋진 순간, Un'ottima annata

Film rating

7.2
Rate 14 votes
6.9 IMDb
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Best Comedies 
Updated 22 July 2026
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soundtrack A Good Year
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