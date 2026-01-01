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Poster of We All Loved Each Other So Much
7.6
Kinoafisha Films We All Loved Each Other So Much
7.6

We All Loved Each Other So Much

, 1974
C'eravamo tanto amati
Italy / Drama, Comedy / 18+
Poster of We All Loved Each Other So Much
7.6

Cast

Nino Manfredi
Antonio
Vittorio Gassman
Gianni Perego
Stefania Sandrelli
Stefania Sandrelli
Luciana Zanon
Stefano Satta Flores
Nicola Palumbo
Aldo Fabrizi
Romolo Catenacci
Giovanna Ralli
Elide Catenacci
Marcello Mastroianni
Marcello Mastroianni
Marcello Mastroianni
Vittorio De Sica
Vittorio De Sica
Federico Fellini
Federico Fellini
Federico Fellini
Mike Bongiorno
Mike Bongiorno
Nello Meniconi
Nello Meniconi
Director Ettore Scola
Writer Agenore Incrocci, Furio Scarpelli, Ettore Scola
Composer Armando Trovajoli
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 1974
World premiere 21 December 1974
Release date
28 October 1976 Brazil
5 May 1976 France
21 December 1974 Italy
28 October 1977 Mexico
22 March 1978 Netherlands
24 March 1977 Peru
11 October 1976 Poland
29 January 1976 Portugal
1 March 1976 Spain
9 November 2018 Sweden
23 May 1977 USA
Worldwide Gross $117,948
Production La Deantir
Also known as
C'eravamo tanto amati, We All Loved Each Other So Much, Nos habíamos amado tanto, Vi som älskade varann så mycket, Byliśmy tacy zakochani, Cât de mult ne-am iubit, Eihame Agapithei Toso, Hoe groide onze liefde, Mehän rakastimme toisiamme niin paljon, Mennyire szerettük egymást, Nos amábamos tanto, Nós Que Nos Amávamos Tanto, Nous nous sommes tant aimés!, Så gode venner var vi vist, Tão Amigos Que Nós Éramos, Those Were the Years, Una mujer y 3 hombres, Vi som elsket hverandre så høyt, Wij hielden zoveel van elkaar, Wir hatten uns so geliebt, Wir waren so verliebt, Ми так кохали один одного, Мы так любили друг друга, Обичахме се толкова много, あんなに愛しあったのに, Nos habíamos querido tanto, Nous nous sommes tant aimés, Täo Amigos Que Nós Éramos, Mennyire szerettük, We Hielden Zoveel van Elkaar, 우리는 그토록 사랑했네

Film rating

7.6
Rate 13 votes
8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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