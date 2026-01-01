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Nicholas Turturro
Nicholas Turturro
Kinoafisha
Persons
Nicholas Turturro
Nicholas Turturro
Nicholas Turturro
Date of Birth
29 January 1962
Age
64 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actor, Writer, Producer
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
,
Thriller hero
Popular Films
8.1
White Collar
(2009)
7.7
NYPD Blue
(1993)
7.1
Blue Bloods
(2010)
Filmography
6.3
Murder Motel
Replica
Crime, Drama
2023, USA
4.4
Pups Alone
Pups Alone
Comedy, Family
2021, USA
Watch trailer
3
The Penthouse
The Penthouse
Thriller
2021, USA
4.4
Paul Blart: Mall Cop 2
Paul Blart: Mall Cop 2
Comedy
2015, USA
Watch trailer
7.1
Blue Bloods
Drama, Crime
2010, USA
8.1
White Collar
Drama, Comedy, Crime
2009, USA
5
First Sunday
First Sunday
Comedy
2008, USA
5.6
Phantom Punch
Phantom Punch
Biography, Drama
2008, Canada / USA
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