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Nicholas Turturro
Nicholas Turturro Nicholas Turturro
Kinoafisha Persons Nicholas Turturro

Nicholas Turturro

Nicholas Turturro

Date of Birth
29 January 1962
Age
64 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actor, Writer, Producer
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, Thriller hero

Popular Films

White Collar 8.1
White Collar (2009)
NYPD Blue 7.7
NYPD Blue (1993)
Blue Bloods 7.1
Blue Bloods (2010)

Filmography

Murder Motel 6.3
Murder Motel Replica
Crime, Drama 2023, USA
Pups Alone 4.4
Pups Alone Pups Alone
Comedy, Family 2021, USA
Watch trailer
The Penthouse 3
The Penthouse The Penthouse
Thriller 2021, USA
Paul Blart: Mall Cop 2 4.4
Paul Blart: Mall Cop 2 Paul Blart: Mall Cop 2
Comedy 2015, USA
Watch trailer
Blue Bloods 7.1
Blue Bloods
Drama, Crime 2010, USA
White Collar 8.1
White Collar
Drama, Comedy, Crime 2009, USA
First Sunday 5
First Sunday First Sunday
Comedy 2008, USA
Phantom Punch 5.6
Phantom Punch Phantom Punch
Biography, Drama 2008, Canada / USA
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