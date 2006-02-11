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Poster of The Science of Sleep
7.2
The Science of Sleep - Trailer
Kinoafisha Films The Science of Sleep
7.2

The Science of Sleep

, 2006
The Science of Sleep / La Science des rêves
France, Italy / Comedy, Romantic, Fairy Tale, Drama / 18+
Trailers
Poster of The Science of Sleep
7.2
The Science of Sleep - Trailer
The Science of Sleep  Trailer

Cast

Gael García Bernal
Gael García Bernal
Stéphane Miroux
Charlotte Gainsbourg
Charlotte Gainsbourg
Stéphanie
Alain Chabat
Alain Chabat
Guy
Pierre Vanek
Monsieur Pouchet
Stéphane Metzger
Sylvain
Inigo Lezzi
Jean-Michel Bernard
Miou-Miou
Miou-Miou
Christine Miroux
Emma de Caunes
Zoé
Aurélia Petit
Aurélia Petit
Martine
Aleksandr Burdo
Serge
Alain de Moyencourt
Gérard
Director Michel Gondry
Writer Michel Gondry
Composer Jean-Michel Bernard
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2006
Online premiere 16 February 2007
World premiere 11 February 2006
Release date
25 June 2006 Russia Централ Партнершип
13 October 2006 Belarus
16 August 2006 France
11 February 2006 Germany
16 February 2007 Great Britain
26 January 2007 Italy
28 April 2007 Japan
13 October 2006 Kazakhstan
29 June 2007 Romania
12 April 2007 Slovakia
21 December 2006 South Korea 15
18 June 2006 USA
13 October 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $6,000,000
Worldwide Gross $15,116,179
Production Partizan Films, Gaumont, France 3 Cinéma
Also known as
La science des rêves, The Science of Sleep, Ja sanjam, La ciencia de los sueños, La ciencia del sueño, Sonhando Acordado, A Ciência dos Sonhos, Anleitung zum Träumen, Arta viselor, Az álom tudománya, Jak we śnie, L'arte del sogno, La ciència dels somnis, Mada'ei he'halom, Miego mokslas, Nauka o snech, Người Mộng Du, Rüya bilmecesi, Sapņu zinātne, Science of Sleep - Anleitung zum Träumen, Se eida st' oneiro mou, Soñando despierto, Vitenskap om drømmer, Σε είδα στ' όνειρό μου, Наука сна, Наука сну, Науката за съня, 恋愛睡眠のすすめ, 戀愛夢遊中, The Sciene of Sleep, 수면의 과학

Film rating

7.2
Rate 19 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 December 2023

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The Science of Sleep - Trailer
The Science of Sleep Trailer
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soundtrack The Science of Sleep
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