ProductionPartizan Films, Gaumont, France 3 Cinéma
Also known as
La science des rêves, The Science of Sleep, Ja sanjam, La ciencia de los sueños, La ciencia del sueño, Sonhando Acordado, A Ciência dos Sonhos, Anleitung zum Träumen, Arta viselor, Az álom tudománya, Jak we śnie, L'arte del sogno, La ciència dels somnis, Mada'ei he'halom, Miego mokslas, Nauka o snech, Người Mộng Du, Rüya bilmecesi, Sapņu zinātne, Science of Sleep - Anleitung zum Träumen, Se eida st' oneiro mou, Soñando despierto, Vitenskap om drømmer, Σε είδα στ' όνειρό μου, Наука сна, Наука сну, Науката за съня, 恋愛睡眠のすすめ, 戀愛夢遊中, The Sciene of Sleep, 수면의 과학