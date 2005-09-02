Film details
Country
Japan
Runtime
1 hour 48 minutes
Production year
2005
World premiere
2 September 2005
Release date
|14 September 2006
|Russia
| Кино без границ
|
|14 September 2006
|Belarus
|
|
|5 July 2006
|France
|
|U
|12 February 2010
|Great Britain
|
|15
|5 November 2005
|Japan
|
|
|14 September 2006
|Kazakhstan
|
|
|7 December 2006
|South Korea
|
|
|2 September 2005
|USA
|
|
|14 September 2006
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$1,270,717
Production
Bandai Visual Company, Tokyo FM Broadcasting Co., DENTSU Music And Entertainment
Also known as
Takeshis', Fractal, Takeshi, Takeshis, Последният Такеши, Такешиз', Такешіз, 北野武遇上北野武, 다케시즈, بدل تاکشی