Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Takeshis`
6.3
Kinoafisha Films Takeshis`
6.3

Takeshis`

, 2005
Takeshis`
Japan / Drama, Comedy / 18+
Poster of Takeshis`
6.3

Cast

Takeshi Kitano
Takeshi Kitano
Mr. Kitano
Kotomi Kyono
Kitano's Female Neighbor
Ren Osugi
Taxi Driver
Tetsu Watanabe
Tetsu Watanabe
Audition Actor
Akihiro Miwa
Akihiro Miwa
Self
Naomasa Musaka
Film studios Tattooist
Kōichi Ueda
Film crew member close to the Director
Kanji Tsuda
Makoto Ashikawa
Tamotsu Ishibashi
Tadanobu Asano
Tadanobu Asano
Susumu Terajima
Kitano's Yakuza Neighbor
Director Takeshi Kitano
Writer Takeshi Kitano
Composer Nagi
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2005
World premiere 2 September 2005
Release date
14 September 2006 Russia Кино без границ
14 September 2006 Belarus
5 July 2006 France U
12 February 2010 Great Britain 15
5 November 2005 Japan
14 September 2006 Kazakhstan
7 December 2006 South Korea
2 September 2005 USA
14 September 2006 Ukraine
Worldwide Gross $1,270,717
Production Bandai Visual Company, Tokyo FM Broadcasting Co., DENTSU Music And Entertainment
Also known as
Takeshis', Fractal, Takeshi, Takeshis, Последният Такеши, Такешиз', Такешіз, 北野武遇上北野武, 다케시즈, بدل تاکشی

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 18 December 2023
Listen to the
soundtrack Takeshis`

Quotes

Beat Takeshi [to his friend] You're being a little too friendly. It's Mr. Takeshi to you. You have a problem with my yakuza roles?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Takeshis`

Glory to the Filmmaker!
Glory to the Filmmaker! Comedy, Drama
2007, Japan
6.0
Achilles and the Tortoise
Achilles and the Tortoise Comedy
2008, Japan
7.0
Kikujiro
Kikujiro Drama, Comedy
1999, Japan
7.0
Getting Any?
Getting Any? Comedy
1994, Japan
6.0
Boiling Point
Boiling Point Crime, Comedy, Thriller, Action, Drama
1990, Japan
7.0
Ryûzô to 7 nin no kobun tachi
Ryûzô to 7 nin no kobun tachi Comedy, Action
2015, Japan
6.0
Outrage
Outrage Crime, Drama
2010, Japan
7.0
Dolls
Dolls Drama, Romantic
2002, Japan
7.0
Violent Cop
Violent Cop Drama, Thriller, Action, Crime
1989, Japan
7.0
Outrage: Final Chapter
Outrage: Final Chapter Action, Drama, Crime
2017, Japan
6.0
Brother
Brother Crime, Drama, Thriller
2000, Great Britain / Japan / France
7.0
Hana-bi
Hana-bi Thriller, Crime, Drama
1997, Japan
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more