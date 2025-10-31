Wrestling with writer’s block for her first film, Bouchra, a queer Moroccan jackal living in NYC, starts having difficult yet overdue phone calls with her mother in Casablanca that begin influencing the project. Balancing the precarity of working as an artist, the rift in her cultural identity and an array of romantic interests, Bouchra’s emotional reckoning becomes her path to expression.
Cast
Ariana Faye Allensworth
Nikki
Fayçal Azizi
Nabila
Orian Yani Barki
Yani
Yto Barrada
Aicha
Meriem Bennani
Bouchra
Bouchra Benzekri
Yamna
Dounia Berrada
Aicha
Salima Dhaibi
Lamia
Hassan Hamdani
Abdellatif
Lil Patty
Bello
WriterAntonio Santini, Orian Yani Barki, Meriem Bennani, Ayla Mrabet