Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Bouchra
6.8
Bouchra - Trailer
Kinoafisha Films Bouchra
6.8

Bouchra

, 2025
Bouchra
USA, Italy / Animation, Drama / 18+
Trailers
Going 0
Not going 0
Poster of Bouchra
6.8
Going 0
Not going 0
Bouchra - Trailer
Bouchra  Trailer

Synopsis

Wrestling with writer’s block for her first film, Bouchra, a queer Moroccan jackal living in NYC, starts having difficult yet overdue phone calls with her mother in Casablanca that begin influencing the project. Balancing the precarity of working as an artist, the rift in her cultural identity and an array of romantic interests, Bouchra’s emotional reckoning becomes her path to expression.

Cast

Ariana Faye Allensworth
Nikki
Fayçal Azizi
Nabila
Orian Yani Barki
Yani
Yto Barrada
Aicha
Meriem Bennani
Bouchra
Bouchra Benzekri
Yamna
Dounia Berrada
Aicha
Salima Dhaibi
Lamia
Hassan Hamdani
Abdellatif
Lil Patty
Bello
Writer Antonio Santini, Orian Yani Barki, Meriem Bennani, Ayla Mrabet
Composer Flavien Berger
Cast and Crew

Animated film details

Country USA / Italy
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 2025
Online premiere 21 August 2026
World premiere 31 October 2025
Release date
3 June 2026 France TP
9 July 2026 Netherlands 12
Production 2 Lizards Production, Fondazione Prada, Hi! Production
Also known as
Bouchra, Bučšra, Μπούσρα

Cartoon rating

6.8
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Films of 2025  Best Animated Films 

Film Trailers

All trailers
Bouchra - Trailer
Bouchra Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more