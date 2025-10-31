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Постер мультфильма Бушра
6.8
Бушра - Трейлер
Киноафиша Фильмы Бушра
6.8

Бушра

, 2025
Bouchra
США, Италия / анимация, драма / 18+
Трейлеры
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Постер мультфильма Бушра
6.8
Пойду 0
Не пойду 0
Бушра - Трейлер
Бушра  Трейлер

В ролях

Ariana Faye Allensworth
Nikki
Fayçal Azizi
Nabila
Orian Yani Barki
Yani
Yto Barrada
Aicha
Meriem Bennani
Bouchra
Bouchra Benzekri
Yamna
Dounia Berrada
Aicha
Salima Dhaibi
Lamia
Hassan Hamdani
Abdellatif
Lil Patty
Bello
Сценарист Антонио Сантини, Orian Yani Barki, Meriem Bennani, Ayla Mrabet
Композитор Флавьен Бергер
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США / Италия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 21 августа 2026
Премьера в мире 31 октября 2025
Дата выхода
9 июля 2026 Нидерланды 12
3 июня 2026 Франция TP
Производство 2 Lizards Production, Fondazione Prada, Hi! Production
Другие названия
Bouchra, Bučšra, Μπούσρα

Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие мультфильмы 

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Бушра - Трейлер
Бушра Трейлер
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Отзывы о мультфильме

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