В ролях
Ariana Faye Allensworth
Nikki
Hassan Hamdani
Abdellatif
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Антонио Сантини, Orian Yani Barki, Meriem Bennani, Ayla Mrabet
Композитор
Флавьен Бергер
Детали мультфильма
Страна
США / Италия
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
21 августа 2026
Премьера в мире
31 октября 2025
Дата выхода
|9 июля 2026
|Нидерланды
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|12
|3 июня 2026
|Франция
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|TP
Производство
2 Lizards Production, Fondazione Prada, Hi! Production
Другие названия
Bouchra, Bučšra, Μπούσρα