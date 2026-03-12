Cast
Aleksandar Djurica
Kum Sale
Milutin 'Mima' Karadzic
Macura
Danijela 'Nela' Mihajlovic
Profesorka
Tamara Radovanovic
Jasmina
Cast and Crew
Director
Milan Karadzic
Writer
Djordje Milosavljevic
Composer
Vladimir Petricevic
Film details
Country
Montenegro
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
2026
World premiere
12 March 2026
Release date
|12 March 2026
|Montenegro
|
|o.A.
|12 March 2026
|Serbia
|
|o.A.
Worldwide Gross
$323,432
Production
Filmski centar Srbije, Vision Team
Also known as
Sportsko srce, Sport Heart, Athlete's Heart