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Poster of Sportsko srce
6.3
Kinoafisha Films Sportsko srce
6.3

Sportsko srce

, 2026
Sportsko srce
Montenegro / Comedy
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Poster of Sportsko srce
6.3
Going 0
Not going 0

Cast

Aleksandar Djurica
Kum Sale
Milutin 'Mima' Karadzic
Macura
Danijela 'Nela' Mihajlovic
Profesorka
Nina Neskovic
Maja
Miodrag Pejkovic
Tamara Radovanovic
Jasmina
Nikola Surbanovic
Pavle
Zinaida Dedakin
Marko Gvero
Taksista
Andrija Kuzmanovic
Nataša Ninković
Stanislava
Marko Radojevic
Director Milan Karadzic
Writer Djordje Milosavljevic
Composer Vladimir Petricevic
Cast and Crew

Film details

Country Montenegro
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2026
World premiere 12 March 2026
Release date
12 March 2026 Montenegro o.A.
12 March 2026 Serbia o.A.
Worldwide Gross $323,432
Production Filmski centar Srbije, Vision Team
Also known as
Sportsko srce, Sport Heart, Athlete's Heart

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 10 March 2026
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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