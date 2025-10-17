Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of John Vardar vs the Galaxy
1 poster
Going 0
Not going 0
Kinoafisha Films John Vardar vs the Galaxy

John Vardar vs the Galaxy

Jon Vardar protiv Galaksijata 18+
Напомним о выходе в прокат
Going 0
Not going 0

Synopsis

One completely unexceptional man. One emotionally unstable robot with a huge spaceship - and many, many, many aliens. On a mission to save (or destroy) the Galaxy.
Country Bulgaria / Croatia / Hungary / North Macedonia
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2024
World premiere 17 October 2025
Release date
17 October 2025 Bulgaria A
Budget €1,132,978
Production Lynx Animation Studios, 3D2D Animatori, Invictus
Also known as
Jon Vardar protiv Galaksijata, John Vardar vs the Galaxy, John Vardar vs. a galaxis, Jon Vardar contra la Galaxia, Иван Вардар спасает Галактику, 銀河大戰
Director
Goce Cvetanovski
Cast
Zarko Dimoski
Damjan Cvetanovski
Emilija Micevska
Atanas Atanasovski
Marko Bogdanovski
Cast and Crew

Cartoon rating

8.1
Rate 10 votes
8.1 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Cartoon reviews
No reviews
Write review
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Finnick 2
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Good Boy
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Roofman
Roofman
2025, USA, Crime, Drama
One Battle After Another
One Battle After Another
2025, USA, Crime, Drama, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more