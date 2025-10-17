John Vardar vs the Galaxy
Jon Vardar protiv Galaksijata
18+
Country
Bulgaria / Croatia / Hungary / North Macedonia
Runtime
1 hour 26 minutes
Production year
2024
World premiere
17 October 2025
Release date
|17 October 2025
|Bulgaria
|
|A
Budget
€1,132,978
Production
Lynx Animation Studios, 3D2D Animatori, Invictus
Also known as
Jon Vardar protiv Galaksijata, John Vardar vs the Galaxy, John Vardar vs. a galaxis, Jon Vardar contra la Galaxia, Иван Вардар спасает Галактику, 銀河大戰