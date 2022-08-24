Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Invitation
1 poster
Kinoafisha Films The Invitation

The Invitation

The Invitation 18+
Напомним о выходе в прокат
The Invitation - trailer
The Invitation  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2022
Online premiere 16 September 2022
World premiere 24 August 2022
Release date
25 August 2022 Australia
27 October 2022 Azerbaijan 18+
15 September 2022 Brazil
26 August 2022 Canada
25 August 2022 Czechia 12
17 September 2022 Denmark
24 August 2022 France
27 October 2022 Georgia PG-13
25 August 2022 Germany 16
26 August 2022 Great Britain
6 October 2022 Greece K15
7 September 2022 Indonesia
8 September 2022 Israel
27 October 2022 Kazakhstan 16+
27 October 2022 Kyrgyzstan
26 August 2022 Latvia N12
26 August 2022 Lithuania
14 October 2022 Poland
26 August 2022 Romania
25 August 2022 Singapore NC16
26 August 2022 Spain
2 September 2022 Taiwan 15
25 August 2022 Thailand
26 August 2022 USA
1 September 2022 Ukraine 16+
26 August 2022 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $38,036,130
Production Screen Gems, Mid Atlantic Films
Also known as
The Invitation, Invitación al infierno, Приглашение, デ・ヴィル家への招待状, A meghívás, Convite Maldito, Davet, Ha'Hazmana, Invitație în iad, Kraujo kvietimas, L'Invitation, La invitación, Le Bal de l'enfer, Lời Mời Đến Địa Ngục, O Convite, Povabilo v pekel, Pozivnica za pakao, Pozvánka do pekla, The Bride, The Ceremony - Invito mortale, The Invitation - Bis dass der Tod uns scheidet, The Invitation: Bis dass der Tod uns scheidet, Vere kutse, Zaproszenie, Η πρόσκληση, Запрошення, Поканата, วิวาห์ผวา, 世紀婚魘
Director
Jessica M. Thompson
Cast
Nathalie Emmanuel
Nathalie Emmanuel
Stephanie Corneliussen
Stephanie Corneliussen
Thomas Doherty
Thomas Doherty
Hugh Skinner
Hugh Skinner
Sean Pertwee
Sean Pertwee
Cast and Crew
Similar films for The Invitation
Ghosts of War 5.6
Ghosts of War (2020)
Inheritance 6.2
Inheritance (2020)
The Remaining 4.4
The Remaining (2014)
Wilderness 6.8
Wilderness (2006)
Doomsday 6.8
Doomsday (2008)
Event Horizon 6.8
Event Horizon (1997)
Botched 5.6
Botched (2007)
The Reckoning 4.9
The Reckoning (2020)

Film rating

5.3
Rate 14 votes
5.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
The Invitation - trailer
The Invitation Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more