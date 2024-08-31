Menu
Poster of Peacock
1 poster
Kinoafisha Films Peacock

Peacock

Peacock 18+
Synopsis

Matthias leads a succesfull rent-a-friend agency but as soon as his girlfriend Sophia breaks up with him, his life spirals into absurd chaos.
Peacock - trailer
Peacock  trailer
Country Austria / Germany
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2024
World premiere 31 August 2024
Release date
20 February 2025 Austria
20 February 2025 Croatia o.A.
13 March 2025 Czechia
18 June 2025 France
20 February 2025 Germany
21 August 2025 Greece
1 May 2025 Israel
4 April 2025 Latvia N12
7 March 2025 Lithuania N13
20 February 2025 Montenegro o.A.
3 July 2025 Netherlands 9
11 September 2025 Poland
20 February 2025 Serbia o.A.
17 July 2025 Ukraine
Worldwide Gross $80,526
Production Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion, CALA Filmproduktion, Creative Europe Media
Also known as
Pfau - Bin ich echt?, Peacock, Påfuglen, Aquí un amigo, O Pavão, Paabulind, Påfågeln - Hyr en vän!, Páva - Valódi vagyok?, Paw zwyczajny, Tavas, Το παγώνι, Павлин, 客製化先生
Director
Bernhard Wenger
Cast
Albrecht Schuch
Albrecht Schuch
Anton Nouri
Julia Franz Richter
Salka Weber
Theresa Frostad Eggesbø
Theresa Frostad Eggesbø
Cast and Crew

Film rating

7.1
7.1 IMDb
Film Reviews
No reviews
Film Trailers All trailers
Peacock - trailer
Peacock Trailer
