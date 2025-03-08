Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Going 52
Not going 8
Kinoafisha Films Death of a Unicorne

Death of a Unicorne

Death of a Unicorne
Напомним о выходе в прокат
Going 52
Not going 8

Synopsis

Father-Daughter duo, Riley and Elliot, hit a unicorn with their car and bring it to the wilderness retreat of a mega-wealthy pharmaceutical CEO.
Death of a Unicorne - trailer #2
Death of a Unicorne  trailer #2
Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2025
Online premiere 29 April 2025
World premiere 8 March 2025
Release date
3 April 2025 Russia Вольга
3 April 2025 Australia
3 April 2025 Azerbaijan 18+
3 April 2025 Belarus
9 April 2025 Belgium 16
31 July 2025 Brazil 18
28 March 2025 Canada
9 May 2025 Estonia
16 May 2025 Finland
1 May 2025 France 16
1 May 2025 Germany
4 April 2025 Great Britain
4 April 2025 Ireland 15A
10 April 2025 Italy
3 April 2025 Kazakhstan 18+
3 April 2025 Kyrgyzstan 16+
11 April 2025 Latvia N16
9 May 2025 Lithuania
9 April 2025 Luxembourg 16
5 June 2025 Mexico
3 April 2025 Moldova N 16
3 April 2025 Netherlands
10 April 2025 New Zealand R16
25 April 2025 Norway
27 March 2025 Puerto Rico R
9 May 2025 Sweden 15
28 March 2025 USA R
3 April 2025 Uzbekistan 18+
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $16,422,485
Production A24, Ley Line Entertainment, Square Peg
Also known as
Death of a Unicorn, Смерть единорога, A Morte de um Unicórnio, La mort d'une licorne, La Muerte De Un Unicornio, Śmierć jednorożca, Tek Boynuzun Ölümü, Ükssarviku surm, Vienaragio mirtis, Смерть єдинорога
Director
Alex Scharfman
Alex Scharfman
Cast
Jenna Ortega
Jenna Ortega
Tea Leoni
Tea Leoni
Will Poulter
Will Poulter
Sunita Mani
Sunita Mani
Paul Rudd
Paul Rudd
Cast and Crew

Film rating

6.4
Rate 33 votes
5.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2738 In the Comedy genre  726 In the Horror genre  252 In films of USA  1674
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Comon 3 April 2025, 23:34
Ха! Ортега есть, а Тима Бертона нет, странно. Но она и без него оказывается отлично справляется. Выглядит суперстильно надо признать, взгляд уже не… Read more…
Анастасия Зинченко 5 April 2025, 07:05
Очень классный фильм мне понравился всем советую, я там успела и поплакать, и порадоваться, и посмеяться. Не знаю почему, но мне сказали, то что на… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Death of a Unicorne - trailer #2
Death of a Unicorne Trailer #2
Death of a Unicorne - trailer
Death of a Unicorne Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more