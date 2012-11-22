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Misha Shulc
Misha Shulc
Kinoafisha Persons Misha Shulc

Misha Shulc

Date of Birth
22 November 2012
Age
13 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
The Adventurer, Dramatic actor, Romantic hero

Popular Films

Staryy oryol 7.2
Staryy oryol (2026)
I Know Your Secrets 6.6
I Know Your Secrets (2016)
KrisTina 5.8
KrisTina (2021)

Filmography

Snezhnaya vosmerka
Family, Adventure 2027, Russia
Staryy oryol 7.2
Staryy oryol Staryy oryol
Comedy, Family 2026, Russia
Watch trailer
Tickets
Dopolnitelnoe vremya 5.7
Dopolnitelnoe vremya
Sport, Adventure, Family 2026, Russia
Watch trailer
Tickets
Vozrast schastya
Vozrast schastya
Romantic 2022, Russia
KrisTina 5.8
KrisTina
Thriller, Drama 2021, Russia
I Know Your Secrets 6.6
I Know Your Secrets
Drama, Romantic, Detective, 2016, Russia
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