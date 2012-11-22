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Misha Shulc
Kinoafisha
Persons
Misha Shulc
Misha Shulc
Date of Birth
22 November 2012
Age
13 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
The Adventurer
,
Dramatic actor
,
Romantic hero
Popular Films
7.2
Staryy oryol
(2026)
Tickets
6.6
I Know Your Secrets
(2016)
5.8
KrisTina
(2021)
Filmography
Snezhnaya vosmerka
Family, Adventure
2027, Russia
7.2
Staryy oryol
Staryy oryol
Comedy, Family
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
5.7
Dopolnitelnoe vremya
Sport, Adventure, Family
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
Vozrast schastya
Romantic
2022, Russia
5.8
KrisTina
Thriller, Drama
2021, Russia
6.6
I Know Your Secrets
Drama, Romantic, Detective,
2016, Russia
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