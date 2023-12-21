Cast
Alina Artts
Podruzhka Natashi
Dmitriy Buzaev
Prepodavatel
Cast and Crew
Writer
Yuliya Lemark, Mikhail Petrov
Composer
DJ Gruv
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2023
Online premiere
6 January 2024
World premiere
21 December 2023
Release date
|21 December 2023
|Russia
| Атмосфера Кино
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|21 December 2023
|Azerbaijan
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|21 December 2023
|Moldova
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|21 December 2023
|Uzbekistan
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|12+
Budget
85,000,000 RUR
Worldwide Gross
$691,614
Production
Goldfield Entertainment, Phoenix Cinema
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Novogodniy ol inklyuziv, Новогодний ол инклюзив, У нас бронь, или С Новым годом!