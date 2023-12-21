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Poster of Novogodniy ol inklyuziv
5.4
Novogodniy ol inklyuziv - Trailer
Kinoafisha Films Novogodniy ol inklyuziv
5.4

Novogodniy ol inklyuziv

, 2023
Novogodniy ol inklyuziv
Russia / Comedy, Family / 18+
Trailers
Poster of Novogodniy ol inklyuziv
5.4
Novogodniy ol inklyuziv - Trailer
Novogodniy ol inklyuziv  Trailer

Cast

Yan Tsapnik
Yan Tsapnik
Olesya Sudzilovskaya
Olesya Sudzilovskaya
Yuliya Aleksandrova
Yuliya Aleksandrova
Veronika
Roman Popov
Roman Popov
Sergey Selin
Sergey Selin
Natalya Potapova
Aleksandr Zlatopolskiy
Aleksandr Zlatopolskiy
Ekaterina Solomatina
Ekaterina Solomatina
Alina Artts
Podruzhka Natashi
Aleksey Bazanov
Aleksey Bazanov
Lyutyy
Yelena Borshchyova
Yelena Borshchyova
Direktor shkoly
Dmitriy Buzaev
Prepodavatel
Director Oleg Asadulin
Writer Yuliya Lemark, Mikhail Petrov
Composer DJ Gruv
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2023
Online premiere 6 January 2024
World premiere 21 December 2023
Release date
21 December 2023 Russia Атмосфера Кино
21 December 2023 Azerbaijan
21 December 2023 Moldova
21 December 2023 Uzbekistan 12+
Budget 85,000,000 RUR
Worldwide Gross $691,614
Production Goldfield Entertainment, Phoenix Cinema
Also known as
Novogodniy ol inklyuziv, Новогодний ол инклюзив, У нас бронь, или С Новым годом!

Film rating

5.4
Rate 16 votes
4.3 IMDb
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Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 26 February 2026

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Novogodniy ol inklyuziv - Trailer
Novogodniy ol inklyuziv Trailer
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