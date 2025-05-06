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Mult v kino. Vypusk # 160
Mult v kino. Vypusk # 160
, 2023
Mult v kino. Vypusk # 160
Russia / Animation / 18+
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Mult v kino. Vypusk # 160
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Director
Tatyana Alifanova
,
Artur Allayarov
,
Lidiya Chezhina
,
Elena Filippik
,
Tatyana Novikova
,
Mila Rumyantseva
,
Yekaterina Shabanova
,
Rafael Ter-Sargsyan
Writer
Tatyana Avilova
,
Oleg Berkov-Sinyukov
,
Evgeny Golovin
,
Yulia Ivanova
Cast and Crew
Animated film details
Country
Russia
Runtime
45 minutes
Production year
2023
Worldwide Gross
$30,953
Also known as
Mult v kino. Vypusk # 160, Мульт в кино. Выпуск # 160: Осень смеху не помеха
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Best Animated Films
Best Russian Films
Updated 6 May 2025
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