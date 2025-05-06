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Poster of Mult v kino. Vypusk # 160
Mult v kino. Vypusk # 160 - Trailer
Kinoafisha Films Mult v kino. Vypusk # 160

Mult v kino. Vypusk # 160

, 2023
Mult v kino. Vypusk # 160
Russia / Animation / 18+
Trailers
Poster of Mult v kino. Vypusk # 160
Mult v kino. Vypusk # 160 - Trailer
Mult v kino. Vypusk # 160  Trailer
Director Tatyana Alifanova, Artur Allayarov, Lidiya Chezhina, Elena Filippik, Tatyana Novikova, Mila Rumyantseva, Yekaterina Shabanova, Rafael Ter-Sargsyan
Writer Tatyana Avilova, Oleg Berkov-Sinyukov, Evgeny Golovin, Yulia Ivanova
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 45 minutes
Production year 2023
Worldwide Gross $30,953
Also known as
Mult v kino. Vypusk # 160, Мульт в кино. Выпуск # 160: Осень смеху не помеха

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Best Animated Films  Best Russian Films 
Updated 6 May 2025

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Mult v kino. Vypusk # 160 - Trailer
Mult v kino. Vypusk # 160 Trailer
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