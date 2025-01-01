Menu
Alessandro Tiberi
Kinoafisha
Date of Birth
28 June 1977
Age
48 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actor
Popular Films
7.0
The First Day of My Life
(2023)
Tickets
5.6
Generazione mille euro
(2009)
5.4
The Boat
(2022)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Fantasy
Romantic
Thriller
Year
All
2023
2022
2019
2009
All
4
Films
3
TV Shows
1
Actor
4
7
The First Day of My Life
Il primo giorno della mia vita
Drama, Fantasy, Comedy
2023, Italy
Watch trailer
Tickets
5.4
The Boat
The Boat
Thriller
2022, Italy
Watch trailer
Lontano da te
Comedy, Romantic
2019, Spain/Italy
5.6
Generazione mille euro
Generazione mille euro
Comedy
2009, Italy
