Dead of Night
Poster of Dead of Night
7.5 IMDb
Dead of Night

Dead of Night

Dead of Night 18+
Synopsis

An architect senses impending doom as his half-remembered recurring dream turns into reality. The guests at the country house encourage him to stay as they take turns telling supernatural tales.
Country Great Britain
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1945
World premiere 9 September 1945
Release date
27 December 1946 Czechoslovakia
8 May 1946 France
9 September 1945 Great Britain
2 December 1946 Sweden
28 June 1946 USA
Worldwide Gross $35,275
Production Ealing Studios
Also known as
Dead of Night, Al morir la noche, Au coeur de la nuit, Gluvo doba noći, Prízraky noci, A Dança da Morte, Az éjszaka halottja, Gece Ölümü, Het tweede gezicht, I nattens garn, In't holst van de nacht, Incubi notturni, Kesk ööpimedust, Kuolema saapuu yöllä, Mantepse poion tha skotosoun apopse, Na Solidão da Noite, Nattens mysterier, Nel cuore della notte, Skuggor i natten, Traum ohne Ende, U progu tajemnicy, Unheimliche Geschichten, Vise de groază, Βαθιά μες στη νύχτα, Μάντεψε ποιον θα σκοτώσουν απόψε, Глубокой ночью, Под покровом ночи, デッド・オブ・ナイト, 夢の中の恐怖
Director
Alberto Cavalcanti
Charles Crichton
Cast
Mervyn Johns
Roland Culver
Mary Merrall
Googie Withers
7.5
7.5 IMDb
