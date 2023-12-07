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Poster of Yolki 10
3.9
Yolki 10 - Teaser
Kinoafisha Films Yolki 10
3.9

Yolki 10

, 2023
Yolki 10
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Yolki 10
3.9
Yolki 10 - Teaser
Yolki 10  Teaser

Cast

Elena Valyushkina
Elena Valyushkina
Larisa
Galina Polskikh
Galina Polskikh
Tamara
Yuriy Kuznetsov
Yuriy Kuznetsov
Petrovich
Olga Dibtseva
Olga Dibtseva
Alyona
Boris Shcherbakov
Boris Shcherbakov
Gennadich
Philipp Kirkorov
Philipp Kirkorov
Philipp Kirkorov
Regina Todorenko
Regina Todorenko
Mama Saveliya
Vitaly Kishchenko
Vitaly Kishchenko
Valera
Aleksandr Bashirov
Aleksandr Bashirov
Bugor
Eldar Kalimulin
Eldar Kalimulin
Vadik
Sofia Priss
Sofia Priss
Doch Larisy
Egor Koreshkov
Egor Koreshkov
Papa Saveliya
Director Yana Gladkikh, Aleksandra Lupashko, Sergey Naumov, Ivan Chekhov, Damir Miftakhov
Writer Evgeny Kulik, Dmitry Baluev
Composer Valeriy Tsarkov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2023
Online premiere 5 January 2024
World premiere 7 December 2023
Release date
7 December 2023 Russia НМГ Кинопрокат
7 December 2023 Azerbaijan
7 December 2023 Bulgaria
7 December 2023 Kazakhstan 12+
7 December 2023 Kyrgyzstan
7 December 2023 Moldova
7 December 2023 Tajikistan
7 December 2023 Uzbekistan
Budget 120,000,000 RUR
Production Bazelevs Production, Kulik Productions, SBP
Also known as
Yolki 10, Christmas Trees 10, Christmas Trees X, Jõulupuud 10, Yolk 10, Κόκκινο 10, Ёлки 10, Елки 10

Film rating

3.9
Rate 98 votes
3.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3988 In the Comedy genre  1129 In films of Russia  775 In films of 2023  282
Updated 29 July 2026

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Yolki 10 - Teaser
Yolki 10 Teaser
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