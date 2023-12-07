Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2023
Online premiere
5 January 2024
World premiere
7 December 2023
Release date
|7 December 2023
|Russia
| НМГ Кинопрокат
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|7 December 2023
|Azerbaijan
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|7 December 2023
|Bulgaria
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|7 December 2023
|Kazakhstan
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|12+
|7 December 2023
|Kyrgyzstan
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|7 December 2023
|Moldova
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|7 December 2023
|Tajikistan
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|7 December 2023
|Uzbekistan
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Budget
120,000,000 RUR
Production
Bazelevs Production, Kulik Productions, SBP
Also known as
Yolki 10, Christmas Trees 10, Christmas Trees X, Jõulupuud 10, Yolk 10, Κόκκινο 10, Ёлки 10, Елки 10