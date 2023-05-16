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Poster of Sleeping Beauties
4.0
Sleeping Beauties - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Sleeping Beauties
4.0

Sleeping Beauties

, 2023
Sleeping Beauties
Indonesia / Horror / 18+
Trailers
Poster of Sleeping Beauties
4.0
Sleeping Beauties - Dubbed trailer
Sleeping Beauties  Dubbed trailer

Cast

Intan Kieflie
Cahya
Jeffery Richards
Alfred
Mandie Combe
Francesca
Mark Adams
The Driver
Candice Leask
Nia
Carolyn Masson
Katherine
Stuart Simpson
David
Atticus Benjsson
Young Alfred
Aston Elliot
Mr.Bartley
Jazi Hall
Young Francesca
Director Stuart Simpson
Writer Stuart Simpson
Composer Artem Karpov
Cast and Crew

Film details

Country Indonesia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2023
Online premiere 16 May 2023
World premiere 16 May 2023
Release date
29 June 2023 Russia Кинологистика
29 May 2023 Cambodia
13 July 2023 Kazakhstan 18+
13 July 2023 Kyrgyzstan 16+
13 July 2023 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $113,874
Production Anak Negeri Films, Dicentium Films, Ghost Kiss Pictures
Also known as
Sleeping Beauties, Cahya, La maldición de la bella durmiente, O Despertar dos Fantasmas, Проклятие. Дом с прислугой 2, ភូមិគ្រឹះតៃហោង, Sleepers, Sleeping Beauty

Film rating

4.0
Rate 27 votes
3.6 IMDb
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In overall ranking  3971 In the Horror genre  527 In films of Indonesia  9 In films of 2023  280
Updated 22 February 2026

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Sleeping Beauties - Dubbed trailer
Sleeping Beauties Dubbed trailer
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