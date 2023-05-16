Film details
Country
Indonesia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2023
Online premiere
16 May 2023
World premiere
16 May 2023
Release date
|29 June 2023
|Russia
| Кинологистика
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|29 May 2023
|Cambodia
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|13 July 2023
|Kazakhstan
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|18+
|13 July 2023
|Kyrgyzstan
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|16+
|13 July 2023
|Uzbekistan
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|18+
Worldwide Gross
$113,874
Production
Anak Negeri Films, Dicentium Films, Ghost Kiss Pictures
Also known as
Sleeping Beauties, Cahya, La maldición de la bella durmiente, O Despertar dos Fantasmas, Проклятие. Дом с прислугой 2, ភូមិគ្រឹះតៃហោង, Sleepers, Sleeping Beauty