Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2023
Online premiere
8 September 2023
World premiere
20 July 2023
Release date
20 July 2023
Russia
Global Film
18 August 2023
Australia
MA 15+
27 July 2023
Azerbaijan
18+
19 September 2024
Brazil
16
4 August 2023
Bulgaria
26 September 2024
Colombia
17 October 2024
Costa Rica
26 September 2024
Dominican Republic
28 July 2023
Estonia
17 October 2024
Guatemala
27 July 2023
Israel
14
27 July 2023
Kazakhstan
18+
14 September 2023
Kuwait
27 July 2023
Kyrgyzstan
16+
28 July 2023
Latvia
N16
26 September 2024
Mexico
4 August 2023
Moldova
24 August 2023
Netherlands
16
4 August 2023
Poland
11 January 2024
Portugal
15 September 2023
Taiwan
15+
20 July 2023
Tajikistan
8 September 2023
Turkey
14 September 2023
UAE
TBC
27 July 2023
Ukraine
27 July 2023
Uzbekistan
Worldwide Gross
$284,733
Production
Hammerstone Studios, Capstone Pictures, Dutch FilmWorks (DFW)
Also known as
Sympathy for the Devil, Compasión por el diablo, Схватка с дьяволом, Barátság az ördöggel, Compasión con el diablo, Diabelska jazda, Encontro Infernal, Ligação Sombria, Nosse'ah Me'Ha'Gehenom, Saatanlik reisija, Şeytana Sempati, Συμπάθια για τον διάβολο, Гра з дияволом, 地獄來的乘客, נוסע מהגיהינום
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