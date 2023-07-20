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Poster of Sympathy for the Devil
5.3
Sympathy for the Devil - Trailer
Kinoafisha Films Sympathy for the Devil
5.3

Sympathy for the Devil

, 2023
Sympathy for the Devil
USA / Action, Thriller, Horror / 18+
Trailers
Poster of Sympathy for the Devil
5.3
Sympathy for the Devil - Trailer
Sympathy for the Devil  Trailer

Synopsis

After being forced to drive a mysterious passenger at gunpoint, a man finds himself in a high-stakes game of cat and mouse where it becomes clear that not everything is as it seems.

Cast

Nicolas Cage
Nicolas Cage
The Passenger
Joel Kinnaman
Joel Kinnaman
The Driver
Kaiwi Lyman
Kaiwi Lyman
Colleague
Nancy Good
Nancy Good
Grandmother
Cameron Lee Price
Cameron Lee Price
Cop
Alexis Zollicoffer
Waitress
Oliver McCallum
Boy
Burns Burns
Burns Burns
Owner
Rich Hopkins
Trucker
Bonnie Mercado
Nurse
Philip Albrecht Bartels
Diner Patron
Director Yuval Adler
Writer Allan Ungar, Luke Paradise
Composer Ishai Adar
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2023
Online premiere 8 September 2023
World premiere 20 July 2023
Release date
20 July 2023 Russia Global Film
18 August 2023 Australia MA 15+
27 July 2023 Azerbaijan 18+
19 September 2024 Brazil 16
4 August 2023 Bulgaria
26 September 2024 Colombia
17 October 2024 Costa Rica
26 September 2024 Dominican Republic
28 July 2023 Estonia
17 October 2024 Guatemala
27 July 2023 Israel 14
27 July 2023 Kazakhstan 18+
14 September 2023 Kuwait
27 July 2023 Kyrgyzstan 16+
28 July 2023 Latvia N16
26 September 2024 Mexico
4 August 2023 Moldova
24 August 2023 Netherlands 16
4 August 2023 Poland
11 January 2024 Portugal
15 September 2023 Taiwan 15+
20 July 2023 Tajikistan
8 September 2023 Turkey
14 September 2023 UAE TBC
27 July 2023 Ukraine
27 July 2023 Uzbekistan
Worldwide Gross $284,733
Production Hammerstone Studios, Capstone Pictures, Dutch FilmWorks (DFW)
Also known as
Sympathy for the Devil, Compasión por el diablo, Схватка с дьяволом, Barátság az ördöggel, Compasión con el diablo, Diabelska jazda, Encontro Infernal, Ligação Sombria, Nosse'ah Me'Ha'Gehenom, Saatanlik reisija, Şeytana Sempati, Συμπάθια για τον διάβολο, Гра з дияволом, 地獄來的乘客, נוסע מהגיהינום

Film rating

5.3
Rate 27 votes
5.5 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  3710 In the Action genre  808 In the Thriller genre  776 In the Horror genre  447 In films of USA  2136 In films of 2023  244
Updated 6 August 2026

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