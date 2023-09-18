Against the backdrop of a war between humans and robots with artificial intelligence, a former soldier finds the secret weapon, a robot in the form of a young child.
|29 September 2023
|Andorra
|28 September 2023
|Antigua and Barbuda
|5 October 2023
|Argentina
|28 September 2023
|Aruba
|28 September 2023
|Australia
|M
|28 September 2023
|Austria
|28 September 2023
|Azerbaijan
|16+
|27 September 2023
|Belgium
|16
|28 September 2023
|Bosnia and Herzegovina
|28 September 2023
|Brazil
|14
|6 October 2023
|Bulgaria
|29 September 2023
|Canada
|28 September 2023
|Croatia
|28 September 2023
|Czechia
|28 September 2023
|Denmark
|11
|28 September 2023
|Dominican Republic
|28 September 2023
|Ecuador
|29 September 2023
|Estonia
|29 September 2023
|Finland
|Tulossa
|27 September 2023
|France
|TP
|28 September 2023
|Georgia
|PG-13
|28 September 2023
|Germany
|12
|28 September 2023
|Great Britain
|12A
|28 September 2023
|Greece
|28 September 2023
|Guatemala
|28 September 2023
|Guyana
|28 September 2023
|Hong Kong
|IIA
|28 September 2023
|Hungary
|16
|29 September 2023
|Iceland
|Unrated
|29 September 2023
|India
|28 September 2023
|Iraq
|29 September 2023
|Ireland
|12A
|28 September 2023
|Israel
|28 September 2023
|Italy
|T
|20 October 2023
|Japan
|G
|28 September 2023
|Kazakhstan
|12+
|28 September 2023
|Kyrgyzstan
|12+
|29 September 2023
|Latvia
|(none)
|6 October 2023
|Lithuania
|N13
|4 October 2023
|Luxembourg
|12
|28 September 2023
|Macao
|B
|29 September 2023
|Madagascar
|28 September 2023
|Malaysia
|28 September 2023
|Malta
|28 September 2023
|Mexico
|B
|28 September 2023
|Moldova
|12
|27 September 2023
|Monaco
|29 September 2023
|Mongolia
|28 September 2023
|Montenegro
|27 September 2023
|Morocco
|13 October 2023
|Nepal
|28 September 2023
|Netherlands
|12
|28 September 2023
|New Zealand
|M
|29 September 2023
|Nigeria
|28 September 2023
|North Macedonia
|29 September 2023
|Norway
|12
|6 October 2023
|Pakistan
|28 September 2023
|Panama
|28 September 2023
|Papua New Guinea
|29 September 2023
|Poland
|28 September 2023
|Portugal
|M/12
|28 September 2023
|Puerto Rico
|PG-13
|29 September 2023
|Romania
|28 September 2023
|Saint Kitts and Nevis
|28 September 2023
|Saudi Arabia
|28 September 2023
|Serbia
|28 September 2023
|Singapore
|PG13
|28 September 2023
|Slovakia
|28 September 2023
|Slovenia
|29 September 2023
|South Africa
|3 October 2023
|South Korea
|12
|29 September 2023
|Spain
|29 September 2023
|Sweden
|15
|28 September 2023
|Switzerland
|12
|28 September 2023
|Taiwan
|29 September 2023
|Tajikistan
|28 September 2023
|Thailand
|15
|28 September 2023
|Trinidad and Tobago
|29 September 2023
|Turkey
|13A
|28 September 2023
|UAE
|TBC
|29 September 2023
|USA
|PG-13
|28 September 2023
|Ukraine
|28 September 2023
|Uzbekistan
|28 September 2023
|Venezuela
|29 September 2023
|Viet Nam
|28 September 2023
|Virgin Islands (U.S.)