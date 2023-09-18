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Poster of The Creator
7.1
The Creator - Trailer 2
Kinoafisha Films The Creator
7.1

The Creator

, 2023
The Creator
USA / Comedy, Crime, Drama / 18+
Trailers
Poster of The Creator
7.1
The Creator - Trailer 2
The Creator  Trailer 2

Synopsis

Against the backdrop of a war between humans and robots with artificial intelligence, a former soldier finds the secret weapon, a robot in the form of a young child.

Cast

Gemma Chan
Gemma Chan
Maya
Allison Janney
Allison Janney
Colonel Howell
John David Washington
John David Washington
Joshua
Ralph Ineson
Ralph Ineson
General Andrews
Ken Watanabe
Ken Watanabe
Harun
Michael Esper
Marc Menchaca
Marc Menchaca
McBride
Ian Verdun
Amer Chadha-Patel
Sergeant Bui
Madeleine Yuna Voyles
Alphie
Sturgill Simpson
Drew
Robbie Tann
Shipley
Director Gareth Edwards, Gareth Edwards
Writer Gareth Edwards, Chris Weitz, Gareth Edwards
Composer Hans Zimmer, Michael Giacchino
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 2023
Online premiere 14 November 2023
World premiere 18 September 2023
Release date
29 September 2023 Andorra
28 September 2023 Antigua and Barbuda
5 October 2023 Argentina
28 September 2023 Aruba
28 September 2023 Australia M
28 September 2023 Austria
28 September 2023 Azerbaijan 16+
27 September 2023 Belgium 16
28 September 2023 Bosnia and Herzegovina
28 September 2023 Brazil 14
6 October 2023 Bulgaria
29 September 2023 Canada
28 September 2023 Croatia
28 September 2023 Czechia
28 September 2023 Denmark 11
28 September 2023 Dominican Republic
28 September 2023 Ecuador
29 September 2023 Estonia
29 September 2023 Finland Tulossa
27 September 2023 France TP
28 September 2023 Georgia PG-13
28 September 2023 Germany 12
28 September 2023 Great Britain 12A
28 September 2023 Greece
28 September 2023 Guatemala
28 September 2023 Guyana
28 September 2023 Hong Kong IIA
28 September 2023 Hungary 16
29 September 2023 Iceland Unrated
29 September 2023 India
28 September 2023 Iraq
29 September 2023 Ireland 12A
28 September 2023 Israel
28 September 2023 Italy T
20 October 2023 Japan G
28 September 2023 Kazakhstan 12+
28 September 2023 Kyrgyzstan 12+
29 September 2023 Latvia (none)
6 October 2023 Lithuania N13
4 October 2023 Luxembourg 12
28 September 2023 Macao B
29 September 2023 Madagascar
28 September 2023 Malaysia
28 September 2023 Malta
28 September 2023 Mexico B
28 September 2023 Moldova 12
27 September 2023 Monaco
29 September 2023 Mongolia
28 September 2023 Montenegro
27 September 2023 Morocco
13 October 2023 Nepal
28 September 2023 Netherlands 12
28 September 2023 New Zealand M
29 September 2023 Nigeria
28 September 2023 North Macedonia
29 September 2023 Norway 12
6 October 2023 Pakistan
28 September 2023 Panama
28 September 2023 Papua New Guinea
29 September 2023 Poland
28 September 2023 Portugal M/12
28 September 2023 Puerto Rico PG-13
29 September 2023 Romania
28 September 2023 Saint Kitts and Nevis
28 September 2023 Saudi Arabia
28 September 2023 Serbia
28 September 2023 Singapore PG13
28 September 2023 Slovakia
28 September 2023 Slovenia
29 September 2023 South Africa
3 October 2023 South Korea 12
29 September 2023 Spain
29 September 2023 Sweden 15
28 September 2023 Switzerland 12
28 September 2023 Taiwan
29 September 2023 Tajikistan
28 September 2023 Thailand 15
28 September 2023 Trinidad and Tobago
29 September 2023 Turkey 13A
28 September 2023 UAE TBC
29 September 2023 USA PG-13
28 September 2023 Ukraine
28 September 2023 Uzbekistan
28 September 2023 Venezuela
29 September 2023 Viet Nam
28 September 2023 Virgin Islands (U.S.)
MPAA PG-13
Budget $80,000,000
Worldwide Gross $104,272,136
Production Regency Enterprises, Entertainment One, New Regency Productions
Also known as
The Creator, Resistencia, Kreator, Создатель, A.I. 創世者, A.I.創世者, AI创世者, Az Alkotó, Creatorul, Ha'Yotzer, Kẻ Kiến Tạo, Kūrėjas, Le créateur, Looja, O Criador, Radītājs, Resistência, True Love, Twórca, Yaratıcı, Ο δημιουργός, Създателят, Творац, Творецот, Творець, ザ・クリエイター／創造者, 真爱, 造物主, Yaradıcı, خالق, เดอะ ครีเอเตอร์

Film rating

7.1
Rate 29 votes
6.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1679 In the Comedy genre  397 In the Crime genre  142 In the Drama genre  756 In films of USA  1016 In films of 2023  90
Updated 23 July 2026

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Quotes

Kami What do you want, sweetie?
Alphie For robots to be free.
Kami Oh. We don't have that in the fridge. How about ice cream?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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