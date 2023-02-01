Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of BTS: Yet to Come in Cinemas
8.4
Kinoafisha Films BTS: Yet to Come in Cinemas
8.4

BTS: Yet to Come in Cinemas

, 2023
BTS: Yet to Come in Cinemas
South Korea / Music / 18+
Poster of BTS: Yet to Come in Cinemas
8.4

Synopsis

It showcases BTS' massive free show at Busan's World Expo in October, which welcomed more than 50,000 in-person guests.

Cast

BTS
Themselves
J-Hope
Self
Jimin
Self
Jin
Self
Jungkook
Self
RM
Self
Suga
Self
V
Self
Director Oh Yoon-dong
Cast and Crew

Film details

Country South Korea
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2023
Online premiere 9 November 2023
World premiere 1 February 2023
Release date
1 February 2023 Finland S
1 February 2023 Georgia G
1 February 2023 Ireland PG
1 February 2023 Kazakhstan 12+
1 February 2023 Kyrgyzstan 12+
1 February 2023 Latvia U
1 February 2023 Lithuania N7
1 February 2023 Puerto Rico NR
1 February 2023 South Korea
1 February 2023 Turkey 13+
1 February 2023 UAE 18TC
1 February 2023 USA NR
1 February 2023 Uzbekistan 12+
Worldwide Gross $51,603,764
Production CJ 4DPlex, HYBE, Trafalgar Releasing
Also known as
BTS: Yet to Come in Cinemas, BTS Yet to come in cinemas, BTS: Yet to Come, BTS: Este doar începutul, BTS: Yet to Come en cines, BTS: Yet to Come in Cinema, BTS：Yet to Come in Cinemas, 防弹少年团：稍待未来

Film rating

8.4
Rate 209 votes
8.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  72 In the Music genre  12 In films of South Korea  9 In films of 2023  5
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more