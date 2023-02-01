Film details
Country
South Korea
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
2023
Online premiere
9 November 2023
World premiere
1 February 2023
Release date
|1 February 2023
|Finland
|
|S
|1 February 2023
|Georgia
|
|G
|1 February 2023
|Ireland
|
|PG
|1 February 2023
|Kazakhstan
|
|12+
|1 February 2023
|Kyrgyzstan
|
|12+
|1 February 2023
|Latvia
|
|U
|1 February 2023
|Lithuania
|
|N7
|1 February 2023
|Puerto Rico
|
|NR
|1 February 2023
|South Korea
|
|
|1 February 2023
|Turkey
|
|13+
|1 February 2023
|UAE
|
|18TC
|1 February 2023
|USA
|
|NR
|1 February 2023
|Uzbekistan
|
|12+
Worldwide Gross
$51,603,764
Production
CJ 4DPlex, HYBE, Trafalgar Releasing
Also known as
BTS: Yet to Come in Cinemas, BTS Yet to come in cinemas, BTS: Yet to Come, BTS: Este doar începutul, BTS: Yet to Come en cines, BTS: Yet to Come in Cinema, BTS：Yet to Come in Cinemas, 防弹少年团：稍待未来