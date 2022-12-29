Also known as

It Happened on Fifth Avenue, It Happened on 5th Avenue, Sucedió en la Quinta Avenida, Это случилось на Пятой авеню, Abenteuer in der 5. Straße, Accadde nella quinta strada, Aconteceu na 5.ª Avenida, Aconteceu na 5a. Avenida, C'est arrivé dans la 5e avenue, C'est arrivé dans la cinquième avenue, Der reichste Mann der Welt, Det hendte på 5th avenue, Ein Leben wie ein Millionär, Het gebeurde op de Vijfde Avenue, Huoleton kulkurimiljonääri, Luffar-miljonären på 5:e avenyn, O alitis tis 5is leoforou, Ο αλήτης της 5ης λεωφόρου, Це сталося на п'ятій авеню, 五番街の出來事, 夜の億万長者

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