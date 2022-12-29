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Poster of It Happened on Fifth Avenue
7.6
Kinoafisha Films It Happened on Fifth Avenue
7.6

It Happened on Fifth Avenue

, 1947
It Happened on Fifth Avenue
USA / Comedy, Music, Romantic / 18+
Poster of It Happened on Fifth Avenue
7.6

Synopsis

A New Yorker hobo moves into a mansion and along the way he gathers friends to live in the house with him. Before he knows it, he is living with the actual home owners.

Cast

Don DeFore
Jim Bullock
Ann Harding
Mary O'Connor
Charlie Ruggles
Michael J. O'Connor
Victor Moore
Aloysius T. McKeever
Gale Storm
Trudy O'Connor
Grant Mitchell
Farrow
Edward Brophy
Cecil Felton
Alan Hale, Jr.
Whitey Temple
Dorothea Kent
Margie Temple
Edward Ryan
Hank
Director Roy Del Ruth
Writer Everett Freeman, Vick Knight, Herbert Clyde Lewis, Frederick Stephani
Composer Edward Ward
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 1947
World premiere 5 April 1947
Release date
17 April 1947 Mexico C
19 April 1947 USA NR
Budget $1,700,000
Production Roy Del Ruth Productions
Also known as
It Happened on Fifth Avenue, It Happened on 5th Avenue, Sucedió en la Quinta Avenida, Это случилось на Пятой авеню, Abenteuer in der 5. Straße, Accadde nella quinta strada, Aconteceu na 5.ª Avenida, Aconteceu na 5a. Avenida, C'est arrivé dans la 5e avenue, C'est arrivé dans la cinquième avenue, Der reichste Mann der Welt, Det hendte på 5th avenue, Ein Leben wie ein Millionär, Het gebeurde op de Vijfde Avenue, Huoleton kulkurimiljonääri, Luffar-miljonären på 5:e avenyn, O alitis tis 5is leoforou, Ο αλήτης της 5ης λεωφόρου, Це сталося на п'ятій авеню, 五番街の出來事, 夜の億万長者

Film rating

7.6
Rate 10 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 29 December 2022

Quotes

Michael J. 'Mike' O'Connor [Last Lines] Mary.
Mary O'Connor Yes, Mike?
Michael J. 'Mike' O'Connor Remind me to nail up the board in the back fence. He's coming through the front door next winter.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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