Cast
Cast and Crew
Director
Nikolay Rybnikov
Writer
Anna Gurina, Pavel Poluichik, Nikolay Rybnikov
Composer
Ekaterina Bardysh
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 31 minutes
Production year
2023
Online premiere
22 August 2024
World premiere
1 September 2022
Release date
|23 February 2023
|Russia
| Атмосфера Кино
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|23 February 2023
|Uzbekistan
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|18+
Budget
45,000,000 RUR
Worldwide Gross
$208,586
Production
Prodyuserskiy Tsentr Muvistart, Veter peremen
Also known as
Chekago, O Preço de Um Sonho, Чекаго