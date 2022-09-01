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Poster of Chekago
6.5
Chekago - Trailer
Kinoafisha Films Chekago
6.5

Chekago

, 2023
Chekago
Russia / Drama, Crime / 18+
Trailers
Poster of Chekago
6.5
Chekago - Trailer
Chekago  Trailer

Cast

Danil Steklov
Danil Steklov
Askar Nigamedzyanov
Askar Nigamedzyanov
Sid
Yuriy Kuznetsov
Yuriy Kuznetsov
Palych
Igor Zhizhikin
Igor Zhizhikin
Apelsin
Ivan Kokorin
Ivan Kokorin
Halyna Bezruk
Halyna Bezruk
Mila Ershova
Mila Ershova
Mose Kurtanidze
Mose Kurtanidze
Semyon Alyoshin
Eldar Safikanov
Director Nikolay Rybnikov
Writer Anna Gurina, Pavel Poluichik, Nikolay Rybnikov
Composer Ekaterina Bardysh
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2023
Online premiere 22 August 2024
World premiere 1 September 2022
Release date
23 February 2023 Russia Атмосфера Кино
23 February 2023 Uzbekistan 18+
Budget 45,000,000 RUR
Worldwide Gross $208,586
Production Prodyuserskiy Tsentr Muvistart, Veter peremen
Also known as
Chekago, O Preço de Um Sonho, Чекаго

Film rating

6.5
Rate 14 votes
5.3 IMDb
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Best Russian Films 
Updated 16 April 2026

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Chekago - Trailer
Chekago Trailer
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