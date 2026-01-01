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Mose Kurtanidze
Mose Kurtanidze Mose Kurtanidze
Kinoafisha Persons Mose Kurtanidze

Mose Kurtanidze

Mose Kurtanidze

Date of Birth
17 March 1983
Age
43 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Dramatic actor, Action hero, Thriller hero

Popular Films

Reshala. Nulevye 7.1
Reshala. Nulevye (2019)
Dukh Baykala 7.0
Dukh Baykala (2023)
Reshala 2 6.7
Reshala 2 (2015)

Filmography

Uralochka 5.8
Uralochka Uralochka
Romantic, Comedy 2024, Russia
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Chekago 6.5
Chekago Chekago
Drama, Crime 2023, Russia
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Dukh Baykala 7
Dukh Baykala Dukh Baykala
Drama, Adventure 2023, Russia
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Reshala: Brat 5.6
Reshala: Brat Reshala: Brat
Action, Drama, Thriller 2022, Russia
Watch trailer
Reshala. Nulevye 7.1
Reshala. Nulevye Reshala. Nulevye
Drama, Thriller, Action 2019, Russia
Watch trailer
Reshala 2 6.7
Reshala 2 Reshala 2
Drama, Crime 2015, Russia
Reshala 6.4
Reshala Reshala
Drama, Crime 2012, Russia
Watch trailer
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