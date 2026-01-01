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Mose Kurtanidze
Mose Kurtanidze
Kinoafisha
Persons
Mose Kurtanidze
Mose Kurtanidze
Mose Kurtanidze
Date of Birth
17 March 1983
Age
43 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Dramatic actor
,
Action hero
,
Thriller hero
Popular Films
7.1
Reshala. Nulevye
(2019)
7.0
Dukh Baykala
(2023)
6.7
Reshala 2
(2015)
Filmography
5.8
Uralochka
Uralochka
Romantic, Comedy
2024, Russia
Watch trailer
6.5
Chekago
Chekago
Drama, Crime
2023, Russia
Watch trailer
7
Dukh Baykala
Dukh Baykala
Drama, Adventure
2023, Russia
Watch trailer
5.6
Reshala: Brat
Reshala: Brat
Action, Drama, Thriller
2022, Russia
Watch trailer
7.1
Reshala. Nulevye
Reshala. Nulevye
Drama, Thriller, Action
2019, Russia
Watch trailer
6.7
Reshala 2
Reshala 2
Drama, Crime
2015, Russia
6.4
Reshala
Reshala
Drama, Crime
2012, Russia
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