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Poster of Sasha
6.2
Kinoafisha Films Sasha
6.2

Sasha

, 2022
Sasha
Russia / Drama / 18+
Poster of Sasha
6.2

Cast

Anya Patokina
Sasha
Polina Fedina
Polina Fedina
Mysh
Viktoriya Tolstoganova
Viktoriya Tolstoganova
Elena
Margarita Tolstoganova
Anna
Konstantin Shpakov
Fil
Stepan Belozyorov
Maksim
Pavel Kharlanchuk
Pavel Kharlanchuk
Oleg
Nikolay Klyamchuk
Nikolay Klyamchuk
Papa Sashi
Aleksandr Ryazantsev
Aleksandr Ryazantsev
Dedushka Sashi
Natalia Sapozhnikova
Director Vladimir Bek
Writer Vladimir Bek, Anna Efimova
Composer Federico Campana
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2022
Online premiere 1 December 2022
World premiere 1 December 2022
Production Mars Media, Vega Film, Albolina Film
Also known as
Sasha, Саша

Film rating

6.2
Rate 12 votes
6.3 IMDb
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Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
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