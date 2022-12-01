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6.2
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Sasha
6.2
Sasha
, 2022
Sasha
Russia / Drama / 18+
About
Showtimes
Reviews
Stills
Cast & Crew
Posters
Similar
6.2
Cast
Anya Patokina
Sasha
Polina Fedina
Mysh
Viktoriya Tolstoganova
Elena
Margarita Tolstoganova
Anna
Konstantin Shpakov
Fil
Stepan Belozyorov
Maksim
Pavel Kharlanchuk
Oleg
Nikolay Klyamchuk
Papa Sashi
Aleksandr Ryazantsev
Dedushka Sashi
Natalia Sapozhnikova
Director
Vladimir Bek
Writer
Vladimir Bek
,
Anna Efimova
Composer
Federico Campana
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
2022
Online premiere
1 December 2022
World premiere
1 December 2022
Production
Mars Media, Vega Film, Albolina Film
Also known as
Sasha, Саша
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Film rating
6.2
Rate
12
votes
6.3
IMDb
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Best Russian Films
Updated 6 May 2025
Showtimes
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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