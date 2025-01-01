Menu
Aleksandr Ryazantsev
Aleksandr Ryazantsev
Aleksandr Ryazantsev
Aleksandr Ryazantsev
Aleksandr Ryazantsev
Date of Birth
14 July 1949
Age
76 years old
Zodiac sign
Cancer
Popular Films
5.4
Sententia
(2020)
0.0
Otstavnik. Zaschita Dedova
(2023)
Filmography
Genre
All
Action
Drama
Year
All
2023
2020
All
2
Films
1
TV Shows
1
Actor
2
Otstavnik. Zaschita Dedova
Action
2023, Russia
5.4
Sententia
Sententia
Drama
2020, Russia
Watch trailer
