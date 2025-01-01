Menu
Aleksandr Ryazantsev
Aleksandr Ryazantsev

Date of Birth
14 July 1949
Age
76 years old
Zodiac sign
Cancer

Sententia 5.4
Sententia (2020)
Otstavnik. Zaschita Dedova (2023)

Filmography

Genre
Year
All 2 Films 1 TV Shows 1 Actor 2
Otstavnik. Zaschita Dedova
Action 2023, Russia
Sententia 5.4
Drama 2020, Russia
