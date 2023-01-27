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Poster of Infinity Pool
7.0
Infinity Pool - Trailer
Kinoafisha Films Infinity Pool
7.0

Infinity Pool

, 2023
Infinity Pool
Canada, France, Hungary, USA / Horror, Detective, Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of Infinity Pool
7.0
Infinity Pool - Trailer
Infinity Pool  Trailer

Cast

Alexander Skarsgard
Alexander Skarsgard
James Foster
Cleopatra Coleman
Cleopatra Coleman
Em Foster
Mia Goth
Mia Goth
Gabi Bauer
Thomas Kretschmann
Thomas Kretschmann
Thresh
Amanda Brugel
Amanda Brugel
John Ralston
John Ralston
Caroline Boulton
Jalil Lespert
Jalil Lespert
Alban Bauer
Roderick Hill
Dunja Sepcic
Anna the Cleaning Woman
Adam Boncz
Ketch
Zijad Gračić
Dro Thresh
Director Brandon Cronenberg
Writer Brandon Cronenberg
Composer Tim Hecker
Cast and Crew

Film details

Country Canada / France / Hungary / USA
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 2023
Online premiere 27 January 2023
World premiere 27 January 2023
Release date
11 May 2023 Australia
27 January 2023 Canada
30 November 2023 Croatia
20 April 2023 Germany
24 March 2023 Great Britain
24 March 2023 Ireland 18
30 March 2023 Mexico
24 March 2023 Norway
2 February 2023 Puerto Rico R
24 March 2023 Sweden
27 January 2023 USA R
MPAA R
Worldwide Gross $5,202,301
Production Film Forge, Hero Squared, 4 Film
Also known as
Infinity Pool, Piscina infinita, Bazen beskraja, Débordement, Lõpmatuse bassein, Muerte infinita, Sonsuzluk Havuzu, Végtelen víztükör, Базен бесконачности, Безмежний басейн, Бескрайний бассейн, インフィニティ・プール, 无边泳池, 歡迎來到極樂弒界, 永池, בריכת האינסוף, استخر بی انتها, Infinity Pool: Uncut, Бесконечный бассейн, ברכת אין סוף

Film rating

7.0
Rate 12 votes
6 IMDb
Updated 19 February 2026

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Infinity Pool - Trailer
Infinity Pool Trailer
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