Film details
Country
Canada / France / Hungary / USA
Runtime
1 hour 57 minutes
Production year
2023
Online premiere
27 January 2023
World premiere
27 January 2023
Release date
|11 May 2023
|Australia
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|27 January 2023
|Canada
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|30 November 2023
|Croatia
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|20 April 2023
|Germany
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|24 March 2023
|Great Britain
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|24 March 2023
|Ireland
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|18
|30 March 2023
|Mexico
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|24 March 2023
|Norway
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|2 February 2023
|Puerto Rico
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|R
|24 March 2023
|Sweden
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|27 January 2023
|USA
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|R
MPAA
R
Worldwide Gross
$5,202,301
Production
Film Forge, Hero Squared, 4 Film
Also known as
Infinity Pool, Piscina infinita, Bazen beskraja, Débordement, Lõpmatuse bassein, Muerte infinita, Sonsuzluk Havuzu, Végtelen víztükör, Базен бесконачности, Безмежний басейн, Бескрайний бассейн, インフィニティ・プール, 无边泳池, 歡迎來到極樂弒界, 永池, בריכת האינסוף, استخر بی انتها, Infinity Pool: Uncut, Бесконечный бассейн, ברכת אין סוף