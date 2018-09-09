Country
Great Britain / France / Germany
Runtime
1 hour 53 minutes
Production year
2018
Online premiere
26 September 2018
World premiere
9 September 2018
Release date
|11 April 2019
|Russia
| Русский репортаж
|18+
|6 June 2019
|Australia
|
|
|19 April 2019
|Canada
|
|
|25 April 2019
|Czechia
|
|
|12 April 2019
|Estonia
|
|
|7 November 2018
|France
|
|
|30 May 2019
|Germany
|
|
|10 May 2019
|Great Britain
|
|
|18 April 2019
|Greece
|
|
|13 June 2019
|Hungary
|
|
|10 May 2019
|Ireland
|
|
|6 August 2020
|Italy
|
|
|14 March 2019
|Netherlands
|
|
|25 April 2019
|Slovakia
|
|
|30 October 2019
|South Korea
|
|
|8 February 2019
|Spain
|
|
|19 April 2019
|USA
|
|R
|18 April 2019
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
€8,000,000
Worldwide Gross
$2,133,033
Production
Alcatraz Films, Andrew Lauren Productions, Arte France Cinéma
Also known as
High Life, Augstākā sabiedrība, Csillagok határán, Elu tähtede keskel, Gyvenimas aukštybėse, High Life: Uma Nova Vida, Une vie en hauteur, Življenje v vesolju, Μαύρη τρύπα, Высшее общество, Живот међу звездама, Живот нависоко, На висоті, ハイ・ライフ, 黑洞迷情