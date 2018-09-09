Menu
5.9 IMDb Rating: 5.7
High Life

High Life

High Life 18+
High Life - trailer
High Life  trailer
Country Great Britain / France / Germany
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2018
Online premiere 26 September 2018
World premiere 9 September 2018
Release date
11 April 2019 Russia Русский репортаж 18+
6 June 2019 Australia
19 April 2019 Canada
25 April 2019 Czechia
12 April 2019 Estonia
7 November 2018 France
30 May 2019 Germany
10 May 2019 Great Britain
18 April 2019 Greece
13 June 2019 Hungary
10 May 2019 Ireland
6 August 2020 Italy
14 March 2019 Netherlands
25 April 2019 Slovakia
30 October 2019 South Korea
8 February 2019 Spain
19 April 2019 USA R
18 April 2019 Ukraine
MPAA R
Budget €8,000,000
Worldwide Gross $2,133,033
Production Alcatraz Films, Andrew Lauren Productions, Arte France Cinéma
Also known as
High Life, Augstākā sabiedrība, Csillagok határán, Elu tähtede keskel, Gyvenimas aukštybėse, High Life: Uma Nova Vida, Une vie en hauteur, Življenje v vesolju, Μαύρη τρύπα, Высшее общество, Живот међу звездама, Живот нависоко, На висоті, ハイ・ライフ, 黑洞迷情
Director
Claire Denis
Claire Denis
Cast
Robert Pattinson
Robert Pattinson
Mia Goth
Mia Goth
Juliette Binoche
Juliette Binoche
Andr&#233; Benjamin
André Benjamin
Lars Eidinger
Lars Eidinger
Cast and Crew
Films about Children Films about Children

5.9
Rate 15 votes
5.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Дмитрий Одинцов 25 July 2021, 10:02
Пошли с друзьями в кино на этот фильм. Поход еслич естно был спонтанный, и не знали чего ожидать от этого фильма. По началу все было более менее и… Read more…
perpetuum2004 21 April 2019, 14:57
Мне кажется , что фильм хороший , даже отличный. Из зала на сеансе не вышел никто , так ещё и на титрах сидели. И что , что там какие-то мерзкие… Read more…
Quotes
Tcherny "I'd rather sink into the Earth after I've lost you than to sit around and grieve once you've gone off into your destiny."
Monte What are you talking' about?
Tcherny It's what my wife told me. I told her I was doing all this for her and our son, to turn our shame into some type of glory, you know? She says that this mission was like burying her twice and that my idea of glory was bullshit.
Film Trailers All trailers
High Life - trailer
High Life Trailer
High Life - teaser
High Life Teaser
Listen to the
soundtrack High Life
Stills
