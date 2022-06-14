Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Little Gang
6.3
The Little Gang - Trailer
Kinoafisha Films The Little Gang
6.3

The Little Gang

, 2022
La petite bande
France / Comedy / 18+
Trailers
Poster of The Little Gang
6.3
The Little Gang - Trailer
The Little Gang  Trailer

Synopsis

The adventures of a group of passionate and fearless young children. One girl and four boys.

Cast

Aymé Medeville
Antoine Karchaoui
Redwan Sellam
Sami
Colombe Schmidt
Cat
Mathys Clodion-Gines
Fouad
Paul Belhoste
Aimé
Laurent Capelluto
Laurent Capelluto
Etienne Chambon
Pio Marmaï
Pio Marmaï
Monsieur Karchaoui - le père d'Antoine
Dounya Hdia
Toussaint Martinetti
Jean-Max Lhuillier
Téva Aa
Antoine Cervoni
Frère Torre 1
Director Pierre Salvadori
Writer Pierre Salvadori, Benoît Graffin
Composer Pierre Gambini
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2022
Online premiere 9 August 2023
World premiere 14 June 2022
Release date
25 August 2026 Russia Экспонента 12+
14 July 2023 Azerbaijan
14 July 2023 Bulgaria
20 July 2022 France U
14 July 2023 Moldova
23 June 2023 Poland
14 July 2023 Tajikistan
Budget €8,910,000
Worldwide Gross $762,161
Production Les Films Pelléas, Gaumont, France 2 Cinéma
Also known as
La petite bande, Mala Banda, Det lilla gänget, Dzika banda, Kismenők, La Pandilla, La pequeña banda, Malá Velká Banda, The Little Gang, Väike bande, Банда супергероев, 環保小遊俠

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 25 February 2026

Film Trailers

All trailers
The Little Gang - Trailer
The Little Gang Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
Parallel Tales
Parallel Tales
2026, France / Belgium / Italy / USA / Saudi Arabia, Crime, Drama, Detective
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more