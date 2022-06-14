Film details
Country
France
Runtime
1 hour 46 minutes
Production year
2022
Online premiere
9 August 2023
World premiere
14 June 2022
Release date
|25 August 2026
|Russia
| Экспонента
|12+
|14 July 2023
|Azerbaijan
|
|
|14 July 2023
|Bulgaria
|
|
|20 July 2022
|France
|
|U
|14 July 2023
|Moldova
|
|
|23 June 2023
|Poland
|
|
|14 July 2023
|Tajikistan
|
|
Budget
€8,910,000
Worldwide Gross
$762,161
Production
Les Films Pelléas, Gaumont, France 2 Cinéma
Also known as
La petite bande, Mala Banda, Det lilla gänget, Dzika banda, Kismenők, La Pandilla, La pequeña banda, Malá Velká Banda, The Little Gang, Väike bande, Банда супергероев, 環保小遊俠