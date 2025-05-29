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Poster of Kes
7.9
Kinoafisha Films Kes
7.9

Kes

, 1969
Kes
Great Britain / Drama, Family / 18+
Poster of Kes
7.9

Synopsis

A young, English working-class boy spends his free time caring for and training his pet falcon.

Cast

David Bradley
David Bradley
Billy Casper
Freddie Fletcher
Jud
Lynne Perrie
Mrs. Casper
Colin Welland
Mr. Farthing
Brian Glover
Mr. Sugden
Dai Bradley
Billy Casper
Bob Bowes
Mr. Gryce
Bernard Atha
Youth Employment Officer
Laurence Bould
Joey Kaye
Comedian at Pub
Ted Carroll
Director Ken Loach
Writer Barry Hines, Ken Loach, Tony Garnett
Composer John Cameron
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1969
World premiere 18 November 1969
Release date
19 June 1970 France
9 September 2011 Great Britain
21 October 1971 Hungary 16
7 August 1970 Ireland 12
24 November 2011 Netherlands
15 October 1973 Poland 16
21 September 1970 USA
MPAA PG-13
Worldwide Gross $95,722
Production Kestrel Films, Woodfall Film Productions
Also known as
Kes, Кес, 'Kes' - Falken, A Kestrel for a Knave, Kerkenez, Kes - falken, Kes - haukungen, Kes - poika ja haukka, Os Dois Indomáveis, Poika ja haukka, Soimul, Κες, Кез, ケス, 凯斯, 小孩与鹰, 鷹與男孩, 케스

Film rating

7.9
Rate 13 votes
7.9 IMDb
Updated 29 May 2025
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