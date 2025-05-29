Film details
Country
Great Britain
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
1969
World premiere
18 November 1969
Release date
|19 June 1970
|France
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|9 September 2011
|Great Britain
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|21 October 1971
|Hungary
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|16
|7 August 1970
|Ireland
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|12
|24 November 2011
|Netherlands
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|15 October 1973
|Poland
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|16
|21 September 1970
|USA
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MPAA
PG-13
Worldwide Gross
$95,722
Production
Kestrel Films, Woodfall Film Productions
Also known as
Kes, Кес, 'Kes' - Falken, A Kestrel for a Knave, Kerkenez, Kes - falken, Kes - haukungen, Kes - poika ja haukka, Os Dois Indomáveis, Poika ja haukka, Soimul, Κες, Кез, ケス, 凯斯, 小孩与鹰, 鷹與男孩, 케스