A man climbs a 12,000-foot mountain to search for his wife, who was lost on their honeymoon. Another couple makes the dangerous climb with him.
CountryGermany
Runtime2 hours 30 minutes
Production year1929
World premiere10 October 1929
Release date
10 October 1929
Austria
15 November 1929
Germany
31 May 1930
USA
ProductionSokal-Film GmbH, H.T.-Film
Also known as
Die weiße Hölle vom Piz Palü, The White Hell of Pitz Palu, White Hell of Pitz Palu, Avalanche, Białe piekło, Bijeli pakao Piz Palüa, De witte hel, De witte hel van Pitz Palü, Det hvide Helvede, Det hvite helvete, Die weisse Hölle vom Piz Palü, L'enfer blanc du Piz Palu, La tragedia di Pizzo Palù, Lavinen, O Inferno Branco do Piz Palü, På fjället i storm, Piz Palü fehér pokla, Prisioneros de la montaña, Prisonniers de La Montagne, Shi no ginrei, Valge põrgu, Valkoinen helvetti, Η λευκή κόλαση του Πιτς Παλού, Белый ад Пиц-Палю, 帕吕峰的白色地狱, 死の銀嶺