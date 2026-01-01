Country Germany

Runtime 2 hours 30 minutes

Production year 1929

World premiere 10 October 1929

Production Sokal-Film GmbH, H.T.-Film

Also known as

Die weiße Hölle vom Piz Palü, The White Hell of Pitz Palu, White Hell of Pitz Palu, Avalanche, Białe piekło, Bijeli pakao Piz Palüa, De witte hel, De witte hel van Pitz Palü, Det hvide Helvede, Det hvite helvete, Die weisse Hölle vom Piz Palü, L'enfer blanc du Piz Palu, La tragedia di Pizzo Palù, Lavinen, O Inferno Branco do Piz Palü, På fjället i storm, Piz Palü fehér pokla, Prisioneros de la montaña, Prisonniers de La Montagne, Shi no ginrei, Valge põrgu, Valkoinen helvetti, Η λευκή κόλαση του Πιτς Παλού, Белый ад Пиц-Палю, 帕吕峰的白色地狱, 死の銀嶺