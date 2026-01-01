Menu
White Hell of Pitz Palu

Die weiße Hölle vom Piz Palü 18+
Synopsis

A man climbs a 12,000-foot mountain to search for his wife, who was lost on their honeymoon. Another couple makes the dangerous climb with him.
Country Germany
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 1929
World premiere 10 October 1929
Release date
10 October 1929 Austria
15 November 1929 Germany
31 May 1930 USA
Production Sokal-Film GmbH, H.T.-Film
Also known as
Die weiße Hölle vom Piz Palü, The White Hell of Pitz Palu, White Hell of Pitz Palu, Avalanche, Białe piekło, Bijeli pakao Piz Palüa, De witte hel, De witte hel van Pitz Palü, Det hvide Helvede, Det hvite helvete, Die weisse Hölle vom Piz Palü, L'enfer blanc du Piz Palu, La tragedia di Pizzo Palù, Lavinen, O Inferno Branco do Piz Palü, På fjället i storm, Piz Palü fehér pokla, Prisioneros de la montaña, Prisonniers de La Montagne, Shi no ginrei, Valge põrgu, Valkoinen helvetti, Η λευκή κόλαση του Πιτς Παλού, Белый ад Пиц-Палю, 帕吕峰的白色地狱, 死の銀嶺
Director
G. W. Pabst
Arnold Fanck
Cast
Gustav Diessl
Leni Riefenstahl
Ernst Petersen
Ernst Udet
Cast and Crew
Film rating

7.3
Rate 10 votes
7.3 IMDb
