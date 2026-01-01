Menu
Poster of Westfront 1918: Vier von der Infanterie
1 poster
Westfront 1918: Vier von der Infanterie 18+
Country Germany
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1930
World premiere 23 May 1930
Release date
23 May 1930 Germany 16
Production Bavaria Film, Nero-Film AG
Also known as
Westfront 1918: Vier von der Infanterie, Cuatro de infantería, Quatre de l'infanterie, Vier von der Infanterie, Westfront 1918, Западный фронт, 1918 год, A nyugati front 1918, Comrades of 1918, Frente oeste 1918: Cuatro de la infantería, Front zachodni 1918, Frontul de vest 1918, Garp Cephesi: 4 Piyadeler, Guerra! Flagelo de Deus, Länsirintamalla 1918, Najeźdźcy, Quatro de Infantaria, Västfronten 1918, Vestfronten 1918, Vier van de infanterie, Westfront, Zahodna fronta 1918, Zapadni front 1918, Zapadno bojište 1918., Στο δυτικό μέτωπο, Στο δυτικόν μέτωπον, 西线战场1918, 西部戦線1918年
Director
G. W. Pabst
Cast
Fritz Kampers
Gustav Diessl
Claus Clausen
Gustav Püttjer
Hanna Hoessrich
Cast and Crew
Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Woman in rationed food line What are you doing? Back of the line!
Another Woman in rationed food line What's wrong with the old cow? Cutting in line!
Man in rationed food line Leave the woman alone.
Woman cutting in rationed food line My Adolf is dead.
Woman in rationed food line Think you're the only one? That's no reason to cut in line. Go to the back!
