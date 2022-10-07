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Poster of My Fairy Troublemaker
6.0
My Fairy Troublemaker - Dubbed trailer
Kinoafisha Films My Fairy Troublemaker
6.0

My Fairy Troublemaker

, 2022
My Fairy Troublemaker
Luxembourg, Germany / Animation / 18+
Trailers
Poster of My Fairy Troublemaker
6.0
My Fairy Troublemaker - Dubbed trailer
My Fairy Troublemaker  Dubbed trailer

Synopsis

A cheeky fairy named Violetta gets lost into the human world. To go back to the fairy world, She meets and teams up with a 12-year-old girl named Maxie and discovers her true destiny.

Cast

Jella Haase
Jella Haase
Fee Violetta
Lisa-Marie Koroll
Lisa-Marie Koroll
Justin Daniels Anene
Alex Kelly
Mary Murray
Lucy Carolan
Maxie
Alex Avenell
Gwen
Julian Mau
Yolando
Stephan Benson
Laurin
Merete Brettschneider
Hannah
John Chadwick
Sami
Tammo Kaulbarsch
Amir
Director Caroline Origer
Writer Silja Clemens, Pamela Hickey, Dennys McCoy, Greg Nix
Composer Martin Lingnau, Ingmar Süberkrüb
Cast and Crew

Animated film details

Country Luxembourg / Germany
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2022
Online premiere 10 November 2022
World premiere 7 October 2022
Release date
23 March 2023 Russia Атмосфера Кино
16 February 2023 Australia G
7 September 2023 Brazil
24 March 2023 Bulgaria B
24 August 2023 Croatia
19 January 2023 Czechia
7 April 2023 Finland
6 December 2023 France
13 October 2022 Germany
26 May 2023 Great Britain U
16 February 2023 Greece
29 August 2023 Iceland Allowed
6 July 2023 Israel All
23 March 2023 Kazakhstan 6+
21 March 2023 Kyrgyzstan
7 October 2022 Latvia U
14 October 2022 Lithuania V
16 February 2023 Montenegro
9 August 2023 Netherlands
2 June 2023 Norway A
10 March 2023 Poland
16 February 2023 Serbia
19 January 2023 Slovakia U
18 November 2023 South Korea All
10 March 2023 Spain
17 May 2023 Sweden Btl
13 October 2022 Switzerland
11 May 2023 UAE TBC
29 December 2022 Ukraine
23 March 2023 Uzbekistan 0+
17 February 2023 Viet Nam
Worldwide Gross $7,178,001
Production Fabrique d'Images, Ella Film, SERU Animation
Also known as
Meine Chaosfee & ich, My Fairy Troublemaker, La traviesa hada de los dientes, Моя фея-проказница, A Fada do Dente, A Minha Fada Traquina, Bé Tiên Rắc Rối, Benim Tatlı Diş Perim, Den frække tandfe, Fėja Išdykėlė, Hammaskeiju, La fata Combinaguai, Magic ! Violetta et le secret des fées, Maxie en haar ondeugende tandenfee, Meofefet, Moja wróżka Kłopotek, Mu käpardist õnnehaldjas, Tandfen i trubbel, Tannfe i trøbbel, Tündéri bajkeverő, Vandræðaálfurinn, Violeta, el hada traviesa, Wróżka Zębuszka, Η παρέα των θαυμάτων, Моя незграбна фея, Моята непослушна фея, 나의 말썽꾸러기 이빨 요정, Meine Chaosfee und ich

Cartoon rating

6.0
Rate 11 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 30 July 2026

Film Trailers

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My Fairy Troublemaker - Dubbed trailer
My Fairy Troublemaker Dubbed trailer
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