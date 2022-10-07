A cheeky fairy named Violetta gets lost into the human world. To go back to the fairy world, She meets and teams up with a 12-year-old girl named Maxie and discovers her true destiny.
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