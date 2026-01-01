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Caroline Origer
Caroline Origer
Kinoafisha
Persons
Caroline Origer
Caroline Origer
Caroline Origer
Date of Birth
1 January 1983
Age
43 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
6.0
My Fairy Troublemaker
(2022)
5.7
Spiked
(2025)
Tickets
Filmography
5.7
Spiked
Spiked
Animation
2025, Belgium / France / Luxembourg
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Tickets
6
My Fairy Troublemaker
My Fairy Troublemaker
Animation
2022, Luxembourg / Germany
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