Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Cinco lobitos
Poster of Cinco lobitos
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 7.1
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Cinco lobitos

Cinco lobitos

Cinco lobitos 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Spain
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2022
World premiere 11 February 2022
Release date
17 March 2023 Finland
20 May 2022 Spain
6 January 2023 Sweden 7
Worldwide Gross $927,139
Production Buena Pinta Media, Comunidad de Madrid, Crea SGR
Also known as
Cinco lobitos, Lullaby, En sång för min dotter, Altatódal, Canção de ninar, Five Wolf Cubs, Pięć małych wilczków, Tyttäreni laulu, Unelaul, Uspavanka, Νανούρισμα, Колискова
Director
Alauda Ruiz de Azúa
Cast
Laia Costa
Laia Costa
Susi Sánchez
Ramón Barea
Mikel Bustamante
José Ramón Soroiz
Cast and Crew
Similar films for Cinco lobitos
Schoolgirls 6.5
Schoolgirls (2020)
Mother 6.6
Mother (2019)
Between Two Waters 6.5
Between Two Waters (2018)
Lots of Kids, a Monkey and a Castle 7.5
Lots of Kids, a Monkey and a Castle (2017)
Anchor and Hope 6.3
Anchor and Hope (2017)
Barcelona Christmas Night 6.4
Barcelona Christmas Night (2015)
Fort Ross 4.1
Fort Ross (2014)
Barcelona Summer Night 6.2
Barcelona Summer Night (2013)
The Apostle 6.9
The Apostle (2012)
The Island Inside 6.2
The Island Inside (2009)
8 dates 6.1
8 dates (2008)
Nora 5.9
Nora (2000)

Film rating

7.4
Rate 15 votes
7.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more