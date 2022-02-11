Cinco lobitos
Cinco lobitos
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
Spain
Runtime
1 hour 44 minutes
Production year
2022
World premiere
11 February 2022
Release date
|17 March 2023
|Finland
|
|
|20 May 2022
|Spain
|
|
|6 January 2023
|Sweden
|
|7
Worldwide Gross
$927,139
Production
Buena Pinta Media, Comunidad de Madrid, Crea SGR
Also known as
Cinco lobitos, Lullaby, En sång för min dotter, Altatódal, Canção de ninar, Five Wolf Cubs, Pięć małych wilczków, Tyttäreni laulu, Unelaul, Uspavanka, Νανούρισμα, Колискова