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Poster of Fort Ross
4.1
Fort Ross - Trailer
Kinoafisha Films Fort Ross
4.1

Fort Ross

, 2014
Fort Ross
Russia / Adventure / 18+
Trailers
Poster of Fort Ross
4.1
Fort Ross - Trailer
Fort Ross  Trailer

Cast

Aleksey Kirsanov
Aleksey Kirsanov
Anna Starshenbaum
Anna Starshenbaum
Margo
Maksim Matveev
Maksim Matveev
Dmitriy
Maksim Vinogradov
Maksim Vinogradov
Fimka
Artyom Tkachenko
Artyom Tkachenko
Ilya Sobolev
Ilya Sobolev
Alexander Petrov
Alexander Petrov
Laia Costa
Laia Costa
Lyusiya
Kirill Pletnev
Kirill Pletnev
Zavalishin
José Ángel Egido
José Ángel Egido
Padre Antonio
Mikhail Gorevoy
Mikhail Gorevoy
Kapitan piratov
Andrey Merzlikin
Andrey Merzlikin
komendant Kuskov
Director Yuriy Moroz
Writer Dmitriy Poletaev
Composer Yuriy Poteenko
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2014
World premiere 12 June 2014
Release date
12 June 2014 Russia DreamTeam 12+
12 June 2014 Belarus
12 June 2014 Kazakhstan
19 August 2014 USA
12 June 2014 Ukraine
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $233,290
Production Dreamteam Media, Kinokompaniya 'MorozFilm', Ministerstvo kultury Rossiyskoy Federatsii
Also known as
Fort Ross, Fort Ross: In Search of Adventure, Fort Ross: V poiskakh priklyucheniy, Форт Росс, Форт Росс: B поисках приключений, タイム･ハンターズ 19世紀の海賊と謎の古文書

Film rating

4.1
Rate 14 votes
4 IMDb
Place in the rating
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Fort Ross - Trailer
Fort Ross Trailer
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