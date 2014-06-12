Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2014
World premiere
12 June 2014
Release date
|12 June 2014
|Russia
| DreamTeam
|12+
|12 June 2014
|Belarus
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|12 June 2014
|Kazakhstan
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|19 August 2014
|USA
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|12 June 2014
|Ukraine
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Budget
$10,000,000
Worldwide Gross
$233,290
Production
Dreamteam Media, Kinokompaniya 'MorozFilm', Ministerstvo kultury Rossiyskoy Federatsii
Also known as
Fort Ross, Fort Ross: In Search of Adventure, Fort Ross: V poiskakh priklyucheniy, Форт Росс, Форт Росс: B поисках приключений, タイム･ハンターズ 19世紀の海賊と謎の古文書