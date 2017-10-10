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Poster of Anchor and Hope
6.3
Kinoafisha Films Anchor and Hope
6.3

Anchor and Hope

, 2017
Anchor and Hope
Spain / Drama, Romantic / 18+
Poster of Anchor and Hope
6.3

Cast

Geraldine Chaplin
Geraldine Chaplin
Germaine
Oona Chaplin
Oona Chaplin
Eva
Natalia Tena
Natalia Tena
Kat
Trevor White
Trevor White
David Verdaguer
David Verdaguer
Roger
Becky Bullman
Vicky
Lara Rossi
Lara Rossi
Jinx
Reginald Philip
Man in Pub I
Simon Bernstein
Man in Pub II
Russel Wynn
Ian
Enrique Quintero
Nurse
Director Carlos Marqués-Marcet
Writer Jules Nurrish, Carlos Marqués-Marcet, Maria Llopis
Composer Merche Blasco
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2017
World premiere 10 October 2017
Release date
6 June 2019 Germany
28 September 2018 Great Britain
24 November 2017 Spain
16 November 2018 USA
Also known as
Anchor and Hope, Ancora si speranta, Anker der Liebe, As We Like It, Don't Fuck Around with Love, Estamos como queremos, Laços de Amor, Terra ferma, Terra Firme, Tierra firme, Земля под ногами, Котва и надежда, Anchor & Hope

Film rating

6.3
Rate 11 votes
Updated 12 November 2020
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