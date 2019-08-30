Similar films for Mother
The Beasts Thriller
2022, France / Spain
7.0
The Night of the 12th Crime, Drama, Detective
2022, France / Belgium
6.0
Cinco lobitos Drama
2022, Spain
7.0
A Dark-Dark Man Crime, Drama
2019, Kazakhstan / France
6.0
This Is Not Berlin Drama
2019, Mexico
6.0
Between Two Waters Drama
2018, Spain
6.0
Plonger Drama
2017, France
5.0
Vincent Fantasy, Sci-Fi, Comedy
2014, France
6.0
Pas son genre Romantic, Drama
2014, France / Belgium
6.0
8 dates Comedy, Romantic
2008, Spain
6.0
Black Irish Drama
2007, USA
6.0
Elle Thriller, Drama
2016, France / Germany / Belgium
7.0