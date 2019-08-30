Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Mother
6.6
Kinoafisha Films Mother
6.6

Mother

, 2019
Madre
France, Spain / Thriller / 18+
Poster of Mother
6.6

Cast

Marta Nieto
Marta Nieto
Elena
Anne Consigny
Anne Consigny
Léa
Alex Brendemühl
Alex Brendemühl
Joseba
Jules Porier
Jean
Frédéric Pierrot
Frédéric Pierrot
Grégory
Guillaume Arnault
Benoît
Raúl Prieto
Ramón
Blanca Apilánez
Madre de Elena
Álvaro Balas
Iván
Lou Lampros
Caroline
Director Rodrigo Sorogoyen
Writer Isabel Peña, Rodrigo Sorogoyen
Composer Olivier Arson
Cast and Crew

Film details

Country France / Spain
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 2019
World premiere 30 August 2019
Release date
22 July 2020 France
27 February 2020 Greece
23 October 2020 Japan
15 November 2019 Spain
30 October 2020 USA
Budget €2,600,000
Worldwide Gross $969,100
Production Amalur Pictures, Arcadia Motion Pictures, Caballo Films
Also known as
Madre, Mother, Anne, Ema, Mama, Matka, Εξαφανισμένος, Мати, Мать, 마더, おもかげ, Ibu

Film rating

6.6
Rate 11 votes
6.6 IMDb
Updated 20 April 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Mother

The Beasts
The Beasts Thriller
2022, France / Spain
7.0
The Night of the 12th
The Night of the 12th Crime, Drama, Detective
2022, France / Belgium
6.0
Cinco lobitos
Cinco lobitos Drama
2022, Spain
7.0
A Dark-Dark Man
A Dark-Dark Man Crime, Drama
2019, Kazakhstan / France
6.0
This Is Not Berlin
This Is Not Berlin Drama
2019, Mexico
6.0
Between Two Waters
Between Two Waters Drama
2018, Spain
6.0
Plonger Drama
2017, France
5.0
Vincent
Vincent Fantasy, Sci-Fi, Comedy
2014, France
6.0
Pas son genre
Pas son genre Romantic, Drama
2014, France / Belgium
6.0
8 dates
8 dates Comedy, Romantic
2008, Spain
6.0
Black Irish
Black Irish Drama
2007, USA
6.0
Elle
Elle Thriller, Drama
2016, France / Germany / Belgium
7.0
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Coyote vs. Acme
Coyote vs. Acme
2026, USA, Action, Adventure, Animation
The Ultimate Planet
The Ultimate Planet
2026, Russia, Action, Sci-Fi
Twilight
Twilight
2008, USA, Fantasy, Romantic
Fall 2
Fall 2
2026, USA, Adventure, Drama
The Tale of Fairy Tales
The Tale of Fairy Tales
2026, Russia, Fantasy, Family
Romanovy: Predannost i predatelstvo
Romanovy: Predannost i predatelstvo
2026, Russia, History, Drama
Kapitan Nevelskoy i zemli Chyornogo drakona
Kapitan Nevelskoy i zemli Chyornogo drakona
2026, Russia, Animation
Runner
Runner
2026, USA, Action, Thriller
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Insidious: Out of the Further
Insidious: Out of the Further
2026, Great Britain, Horror, Detective, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more