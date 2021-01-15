Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Chi Zha Feng Yun
Poster of Chi Zha Feng Yun
Рейтинги
5.7 IMDb Rating: 5.4
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Chi Zha Feng Yun

Chi Zha Feng Yun

Chi Zha Feng Yun 18+
Напомним о выходе в прокат
Chi Zha Feng Yun - trailer in russian
Chi Zha Feng Yun  trailer in russian
Country Taiwan
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2021
Online premiere 8 October 2021
World premiere 15 January 2021
Release date
11 August 2022 Russia Кинологистика
15 January 2021 China
26 August 2021 Hong Kong IIA
25 August 2022 Kazakhstan 12+
25 August 2022 Kyrgyzstan 12+
16 January 2021 Taiwan
1 September 2022 Uzbekistan
Worldwide Gross $59,911
Production Modern Cinema Laboratory, TP Hover Group
Also known as
Chi Zha Feng Yun, Ne Zha, Nezha, 叱咤風雲, Nezha - Correndo Pela Vida, Super Speed, Форсаж. Китайский дрифт, 叱咤风云
Director
Jem Chen
Jem Chen
Cast
Hannah Quinlivan
Hannah Quinlivan
Van Fan
Van Fan
Alan Ko
Alan Ko
Will Liu
Will Liu
Karry Wang
Karry Wang
Cast and Crew
Similar films for Chi Zha Feng Yun
Super-héros malgré lui 6.7
Super-héros malgré lui (2022)
Mortal Kombat Legends: Snow Blind 6.7
Mortal Kombat Legends: Snow Blind (2022)
Air Murder 6.5
Air Murder (2022)
Confidential Assignment 2: International 6.7
Confidential Assignment 2: International (2022)
The Killer 6.9
The Killer (2022)
Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms 6.5
Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms (2021)

Film rating

5.7
Rate 16 votes
5.4 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Сергеевич Куимов 17 August 2022, 03:55
Фильмец на разок можно посмотреть!)
p.s. :
так и не понял почему такой борщ... при чем тут "ДРИФТ", при чем тут в названии определение… Read more…
Comon 16 August 2022, 22:51
Технически выверенный фильм, а вот актёры играют страшно
Film Trailers All trailers
Chi Zha Feng Yun - trailer in russian
Chi Zha Feng Yun Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more