Kinoafisha Films Matilda

Matilda

Roald Dahl’s Matilda the Musical 18+
Напомним о выходе в прокат
Matilda - trailer
Matilda  trailer
Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 2022
Online premiere 2 December 2022
World premiere 5 October 2022
Release date
8 December 2022 Australia
2 December 2022 Great Britain
25 November 2022 Ireland PG
MPAA PG
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $37,289,659
Production Working Title Films, Netflix, TriStar Pictures
Also known as
Matilda: The Musical, Matilda, de Roald Dahl: El musical, Roald Dahl's Matilda: The Musical, Matilda, Матильда: Мюзикл, 瑪蒂達：音樂劇, Matilda Müzikali, Matilda, de Roald Dahl: o Musical, Matilda, la comédie musicale, Matilda: A musical, Matilda: Das Musical, Matilda: El musical, Matilda: La comédie musicale, Matilda: O Musical, Matylda: Musical, Nhạc kịch Matilda, Roald Dahl - Matilda: Musicalul, Roald Dahls Matilda: Das Musical, Матильда, ماتيلدا من رولد دال: الفيلم الموسيقي, 로알드 달의 뮤지컬 마틸다, ミュージカル マチルダ
Director
Matthew Warchus
Cast
Emma Thompson
Emma Thompson
Lashana Lynch
Lashana Lynch
Andrea Riseborough
Andrea Riseborough
Stephen Graham
Stephen Graham
Alisha Weir
Cast and Crew
Film rating

7.3
Rate 10 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Mrs. Phelps Is it a bully? Because you know, the best way to deal with bullies, is tell someone. Straight away. They thrive on... silence.
Stills
