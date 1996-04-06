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Myha'la Herrold
Myha'la Herrold
Kinoafisha
Persons
Myha'la Herrold
Myha'la Herrold
Myha'la Herrold
Date of Birth
6 April 1996
Age
30 years old
Zodiac sign
Aries
Height
154 cm (5 ft 1 in)
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
,
Horror actress
Popular Films
7.8
Modern Love
(2019)
7.4
Industry
(2020)
7.1
Dumb Money
(2023)
Filmography
6.9
They Will Kill You
They Will Kill You
Comedy, Horror, Action
2026, USA
Watch trailer
6.9
Dead Man's Wire
Dead Man's Wire
Thriller
2025, USA
Watch trailer
6.9
Swiped
Swiped
Biography, Drama
2025, USA
Watch trailer
7.1
Dumb Money
Dumb Money
Biography, Comedy, Drama
2023, USA
Watch trailer
6.9
Leave the World Behind
Leave the World Behind
Drama
2023, USA
Watch trailer
6.1
Bodies, Bodies, Bodies
Bodies Bodies Bodies
Comedy, Horror, Thriller
2022, USA
Watch trailer
7.4
Industry
Drama
2020, Great Britain/USA
7.8
Modern Love
Comedy, Romantic
2019, USA
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