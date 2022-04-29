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Poster of Heropanti 2
2.9
Heropanti 2 - Trailer
Kinoafisha Films Heropanti 2
2.9

Heropanti 2

, 2022
Heropanti 2
India / Action, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Heropanti 2
2.9
Heropanti 2 - Trailer
Heropanti 2  Trailer

Cast

Tiger Shroff
Tiger Shroff
RJ
Tara Sutaria
Tara Sutaria
Inaaya
Nawazuddin Siddiqui
Nawazuddin Siddiqui
Laila
Lee Westwick
Lee Westwick
Mark Smith
Mark Smith
Mark
Kriti Sanon
Kriti Sanon
Amber Doig-Thorne
Amber Doig-Thorne
Dr. Julia Bulgaria
Sammy Jonas Heaney
Sammy Jonas Heaney
Andy
Zakir Hussain
Asad Khan
Amrita Singh
Babloo's Mother
Ravi Multani
Zombie Dancer
Ravi Multani
Zombie Dancer
Director Ahmed Khan
Writer Rajat Arora, Sajid Nadiadwala, Jagdish Sharma
Composer A.R. Rahman
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 25 minutes
Production year 2022
World premiere 29 April 2022
Release date
6 May 2022 Russia Indian Films 16+
29 April 2022 India UA
29 April 2022 Norway 15
Worldwide Gross $3,241,284
Production Crown Productions II, Nadiadwala Grandson Entertainment
Also known as
Heropanti 2, Право на любовь 2, Heropanti2, Heropanti-2

Film rating

2.9
Rate 18 votes
2.2 IMDb
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Updated 12 August 2026

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Heropanti 2 - Trailer
Heropanti 2 Trailer
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