Cast
Amrita Singh
Babloo's Mother
Ravi Multani
Zombie Dancer
Cast and Crew
Writer
Rajat Arora, Sajid Nadiadwala, Jagdish Sharma
Composer
A.R. Rahman
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 25 minutes
Production year
2022
World premiere
29 April 2022
Release date
|6 May 2022
|Russia
| Indian Films
|16+
|29 April 2022
|India
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|UA
|29 April 2022
|Norway
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|15
Worldwide Gross
$3,241,284
Production
Crown Productions II, Nadiadwala Grandson Entertainment
Also known as
Heropanti 2, Право на любовь 2, Heropanti2, Heropanti-2