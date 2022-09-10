Menu
Poster of The Menu
7.6 IMDb Rating: 7.2
The Menu

The Menu

The Menu 18+
The Menu - trailer
The Menu  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2022
Online premiere 24 September 2022
World premiere 10 September 2022
Release date
18 November 2022 Russia 18+
24 November 2022 Australia
17 November 2022 Austria
17 November 2022 Azerbaijan 17+
17 November 2022 Brazil
18 November 2022 Canada
17 November 2022 Czechia
2 December 2022 Estonia
18 November 2022 Finland
23 November 2022 France
17 November 2022 Georgia R
17 November 2022 Germany
18 November 2022 Great Britain
17 November 2022 Greece K15
1 December 2022 Hong Kong
17 November 2022 Hungary 16
18 November 2022 Indonesia D17+
18 November 2022 Ireland 16
17 November 2022 Israel 14
17 November 2022 Italy
18 November 2022 Japan
17 November 2022 Kazakhstan 16+
17 November 2022 Kyrgyzstan 16+
18 November 2022 Latvia N16
18 November 2022 Lithuania N
17 November 2022 Mexico B-15
24 November 2022 Netherlands 16
24 November 2022 New Zealand R16
18 November 2022 Norway 15
18 November 2022 Philippines
18 November 2022 Poland
17 November 2022 Singapore NC16 - edited
7 December 2022 South Korea
2 December 2022 Spain 12
18 November 2022 Sweden 15
2 December 2022 Taiwan, Province of China
17 November 2022 Thailand
18 November 2022 Turkey
18 November 2022 USA R
17 November 2022 Ukraine 16+
17 November 2022 Uruguay
17 November 2022 Uzbekistan
18 November 2022 Viet Nam
MPAA R
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $79,628,200
Production Searchlight Pictures, TSG Entertainment, Hyperobject Industries
Also known as
The Menu, El menú, Menu, Меню, Le Menu, Meni, Menyu, O Menu, A menü, El Menu, Ha'Tafrit, Meniu, Menüü, Thực Đơn Bí Ẩn, Το μενού, Мени, Менюто, 더 메뉴, ザ・メニュー, 五星饗魘, 五腥級盛宴, 菜单
Director
Mark Mylod
Mark Mylod
Cast
Anya Taylor-Joy
Anya Taylor-Joy
Ralph Fiennes
Ralph Fiennes
Nicholas Hoult
Nicholas Hoult
John Leguizamo
John Leguizamo
Janet McTeer
Janet McTeer
Cast and Crew
Film rating

7.6
19 votes
7.2 IMDb
Write review
Film Reviews
Ferensy 2 July 2023, 16:41
Фильмы откровенно слабый. Это заигрывание сильных мира сего с социальной обострённостью выливается в такое вот наивное кино.. к которому даже не… Read more…
Reviews
Quotes
Chef Slowik Where did you go to school?
Felicity Brown.
Chef Slowik Student loans?
Felicity No.
Chef Slowik Sorry, you're dying.
Film Trailers
The Menu - trailer
The Menu Trailer
The Menu - teaser trailer
The Menu Teaser trailer
Stills
