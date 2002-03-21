ProductionStudioCanal, Working Title Films, WT2 Productions
Also known as
Ali G Indahouse, Ali G, Ali G anda suelto, Ali G in da House, Ali G in da House: The Movie, Ali G Indahouse: The Movie, Али Джи в парламенте, Ali Dži u parlamentu, Ali G Baş Belası, Ali G himassa, Ali G inda suelto, Ali G Indahouse: O Filme, Ali G parlamente, Ali G the Movie, Ali G u parlamentu, Ali G: The Movie, Chequered Past, Indahouse, O ali G sti Vouli, Parlamentda Ali Dji, Parlamentdə Əli Ci, Ο Άλι Τζι στη Βουλή, Али Джи в Парламента, Алі Джі в парламенті, Парламентте Али Джи, アリ・G, 誰與爭瘋