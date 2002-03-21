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Poster of Ali G Indahouse
6.8
Kinoafisha Films Ali G Indahouse
6.8

Ali G Indahouse

, 2002
Ali G Indahouse
France, Germany, Great Britain / Comedy / 18+
Poster of Ali G Indahouse
6.8

Cast

Sacha Noam Baron Cohen
Sacha Noam Baron Cohen
Borat
Michael Gambon
Michael Gambon
Martin Freeman
Martin Freeman
Rhona Mitra
Rhona Mitra
Emilio Rivera
Rico
Charles Dance
Charles Dance
Gina La Piana
Hoochie 1
Dana de Celis
Hoochie 2
Dominic Delesilva
Young Boy
Jacqueline Castro
Mum
Jesse Acosta
Gangster
Mário Aguilar
Gangster
Director Mark Mylod
Writer Sacha Noam Baron Cohen, Dan Mazer
Composer Adam F.
Cast and Crew

Film details

Country France / Germany / Great Britain
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2002
Online premiere 22 March 2002
World premiere 21 March 2002
Release date
22 March 2002 Russia 12+
11 July 2002 Australia
21 March 2002 Finland K-16
24 December 2002 France
5 September 2002 Germany
21 March 2002 Great Britain
23 May 2003 Italy
22 March 2002 Kazakhstan
21 March 2002 Netherlands 16
21 March 2002 Norway 15
27 December 2002 Portugal
11 October 2002 Spain 16
21 March 2002 Sweden 15
22 March 2002 USA
22 March 2002 Ukraine
MPAA R
Budget 5,000,000 GBP
Worldwide Gross $23,280,529
Production StudioCanal, Working Title Films, WT2 Productions
Also known as
Ali G Indahouse, Ali G, Ali G anda suelto, Ali G in da House, Ali G in da House: The Movie, Ali G Indahouse: The Movie, Али Джи в парламенте, Ali Dži u parlamentu, Ali G Baş Belası, Ali G himassa, Ali G inda suelto, Ali G Indahouse: O Filme, Ali G parlamente, Ali G the Movie, Ali G u parlamentu, Ali G: The Movie, Chequered Past, Indahouse, O ali G sti Vouli, Parlamentda Ali Dji, Parlamentdə Əli Ci, Ο Άλι Τζι στη Βουλή, Али Джи в Парламента, Алі Джі в парламенті, Парламентте Али Джи, アリ・G, 誰與爭瘋

Film rating

6.8
Rate 16 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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