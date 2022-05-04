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Poster of Marcel the Shell with Shoes On
8.0
Marcel the Shell with Shoes On - Trailer
Kinoafisha Films Marcel the Shell with Shoes On
8.0

Marcel the Shell with Shoes On

, 2021
Marcel the Shell with Shoes On
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Marcel the Shell with Shoes On
8.0
Marcel the Shell with Shoes On - Trailer
Marcel the Shell with Shoes On  Trailer

Cast

Jenny Slate
Jenny Slate
Marcel
Isabella Rossellini
Isabella Rossellini
Connie
Thomas Mann
Thomas Mann
Rosa Salazar
Rosa Salazar
Dean Fleischer-Camp
Dean Fleischer-Camp
Dean
Joe Gabler
Haysack Rep
Shari Finkelstein
60 Minutes Producer
Samuel Painter
60 Minutes Camera Operator
Blake Hottle
60 Minutes Camera Operator
Scott Osterman
60 Minutes Sound Mixer
Jeremy Evans
Assistant Camera
Jeremy Evans
Assistant Camera
Director Dean Fleischer-Camp
Writer Nick Paley, Dean Fleischer-Camp, Jenny Slate, Elisabeth Holm
Composer Disasterpeace
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2021
Online premiere 6 September 2022
World premiere 4 May 2022
Release date
5 January 2023 Australia
14 June 2023 France
17 February 2023 Great Britain
9 February 2023 Italy T
30 June 2023 Japan
17 February 2023 Netherlands 6
24 June 2022 Portugal M/12
15 July 2022 USA PG
MPAA PG
Worldwide Gross $6,916,437
Production Cinereach, You Want I Should, Sunbeam TV & Films
Also known as
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Film rating

8.0
Rate 13 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 23 July 2026

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Marcel the Shell with Shoes On - Trailer
Marcel the Shell with Shoes On Trailer
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